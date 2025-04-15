Женщина, получившая неизлечимый рак, рассказала историю, которая должна предостеречь каждого

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Ткачик Олеся
35-летняя Бисма Лалджи, молодая и энергичная женщина из Калифорнии, столкнулась с ужасным диагнозом — раком молочной железы на последней стадии, который успел распространиться на ее позвоночник, ребра, кости и печень.
Рак
О своем пути она открыто рассказывает в соцсетях, в частности на YouTube и Instagram, где почти 45 тысяч подписчиков. Женщина уверена: к болезни ее привел изнурительный образ жизни – постоянные стрессы, перегрузки на работе, бессонные ночи, кофеин и полное отсутствие отдыха.
Когда к ее жизни прибавился развод, психологическая нагрузка стала невыносимой. Бисма призывает других не повторять ее ошибок и вовремя заботиться о себе:
Первый симптом появился внезапно – невыносимая боль в спине. Обследование показало: агрессивная форма рака распространилась от опухоли всего 1 см в правой молочной железе.
На момент диагноза женщина была беременна — и перед ней предстал самый болезненный выбор:
Сейчас, благодаря таргетной терапии, состояние Бисмы стабильное, но она не перестает делиться опытом, чтобы предупредить других.
Хотя научные данные о прямой связи между стрессом и развитием рака неоднозначны, организации типа Cancer Research UK признают: стресс может провоцировать вредные привычки — курение, употребление алкоголя, нездоровое питание — что, в свою очередь, увеличивают риски онкозаболеваний.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о продуктах, провоцирующих рак.
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