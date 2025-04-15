Женщина, получившая неизлечимый рак, рассказала историю, которая должна предостеречь каждого

35-летняя Бисма Лалджи, молодая и энергичная женщина из Калифорнии, столкнулась с ужасным диагнозом — раком молочной железы на последней стадии, который успел распространиться на ее позвоночник, ребра, кости и печень.

Рак

О своем пути она открыто рассказывает в соцсетях, в частности на YouTube и Instagram, где почти 45 тысяч подписчиков. Женщина уверена: к болезни ее привел изнурительный образ жизни – постоянные стрессы, перегрузки на работе, бессонные ночи, кофеин и полное отсутствие отдыха.

"Хронический стресс – это тихий убийца. Он разрушает гормональную систему, ослабляет иммунитет и мешает организму восстанавливаться", — делится Бисма. "Я почти не ела, не спала, а только работала на грани сил. Я говорила себе: "Отдохну позже" — но этого "позднее" могло уже не быть".

Когда к ее жизни прибавился развод, психологическая нагрузка стала невыносимой. Бисма призывает других не повторять ее ошибок и вовремя заботиться о себе:

"Я сожалею, что не остановилась. Игнорировавшая сигналы тела, считая усталость признаком силы. Но здоровье – не цена успеха", — отметила женщина.

Первый симптом появился внезапно – невыносимая боль в спине. Обследование показало: агрессивная форма рака распространилась от опухоли всего 1 см в правой молочной железе.

На момент диагноза женщина была беременна — и перед ней предстал самый болезненный выбор:

"Я должна была либо бороться за свою жизнь, либо сохранить беременность. Это было самое страшное решение в моей жизни", – вспоминает она в одном из видео.

Сейчас, благодаря таргетной терапии, состояние Бисмы стабильное, но она не перестает делиться опытом, чтобы предупредить других.

Хотя научные данные о прямой связи между стрессом и развитием рака неоднозначны, организации типа Cancer Research UK признают: стресс может провоцировать вредные привычки — курение, употребление алкоголя, нездоровое питание — что, в свою очередь, увеличивают риски онкозаболеваний.

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