Женщина не имея симптомов прошла обследование на рак: ей удалили 7 органов

Из-за отсутствия симптомов Луиза Альтезе-Исидор не подозревала, что в ее организме развивается рак четвертой стадии. Однако это не мешало болезни незаметно распространяться на жизненно важные органы. Женщина приняла решение, которое в конце концов стало ее ключом к спасению в борьбе с раком.

Луиза Альтезе-Исидор до и после лечения. Фото из открытых источников

47-летняя Луиза часто слышала от знакомых комплименты о своем виде и совершенно не подозревала о своем состоянии – раке яичников. Все изменилось после совета врача по репродуктивной терапии для профилактики следить за здоровьем яичников. Хотя другой специалист назвал это "лишним", Луиза решила проходить трансвагинальное УЗИ каждый год.

Прошлой осенью трансвагинальная сонограмма показала большую кисту у женщины. Хотя анализы крови не подтвердили рак, хирург настаивал на удалении яичников.

"Я не хочу вас пугать, потому что ваш тест оказался отрицательным, но мне не нравится, как все выглядит. Мне нужно поскорее отвезти вас в клинику, чтобы удалить ваши яичники", — вспоминает женщина слова врача.

Операция открыла шокирующую правду для Луизы – ее организм был "заполнен раком", а биопсия подтвердила диагноз – рак яичников 4 стадии.

"Я была в полном шоке. Я все время ждала, что кто-то скажет, что ошибся", – сказала Луиза о своем неожиданном диагнозе.

В январе этого года хирурги провели сложную операцию, во время которой удалили женщине селезенку, аппендикс, желчный пузырь, матку, яичники, фаллопиевы трубы и слизистую желудка. Кроме того, рак поразил также участки печени, толстой кишки и грудной клетки.

После этого Луиза прошла длительную химиотерапию. Анализ CA 125, отслеживающий уровень специфического белка в крови, вернулся в норму. Таким образом, женщина находится в состоянии в ремиссии.

Луиза убеждена, что именно трансвагинальная сонограмма дала ей шанс жить дальше.

"Моя цель — сообщить женщинам, что простое ежегодное трансвагинальное ультразвуковое исследование (хотя и не безошибочно в выявлении рака яичников) все еще может спасти им жизнь, как и мою", — сказала Луиза.

Важно знать, что рак яичников на ранних стадиях часто не имеет симптомов. Однако регулярные обследования повышают шансы раннего выявления. Тест CA 125 и сонограмма – ключевые методы контроля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как мужчина удивился, когда узнал, что его рак горла вызвал оральный секс.

Также "Комментарии" писали о том, какие симптомы указывают на рак яичников.