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Япония на шаг к лечению синдрома Дауна, а США — к победе над раком

Наука на грани прорыва: ученые впервые удалили лишнюю хромосому, что приводит к синдрому Дауна, а в США создали универсальную вакцину против рака.

27 июля 2025, 16:36
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Ткачова Марія

Сразу два революционных научных достижения были объявлены в этом месяце — в Японии и США исследователи предприняли шаги, которые могут изменить будущее медицины.

Япония на шаг к лечению синдрома Дауна, а США — к победе над раком

Лечение онкологии и синдрома Дауна

В Японии ученые из Университета Ми впервые в мире успешно удалили третью (лишнюю) копию 21 хромосомы, которая является причиной синдрома Дауна. Эксперимент провели в лабораторных условиях – в клетках пациентов. Это первый документированный случай, когда ученые смогли точечно "вырезать" лишнюю хромосому, не повредив ДНК.

Хотя метод еще не готов к клиническому применению на людях, исследователи считают это важным шагом к созданию генной терапии для коррекции хромосомных аномалий в будущем.

Между тем, в США ученые из Университета Флориды представили универсальную мРНК-вакцину против рака, которая активирует иммунную систему на борьбу с любым типом опухоли — без необходимости подстраивать препарат под конкретную мутацию.

Вакцина работает на основе мРНК – как и COVID-препараты – но вместо вирусного белка кодирует молекулы, которые делают опухолевые клетки заметными для Т-клеток иммунитета.

В испытаниях на мышах новый препарат полностью уничтожал агрессивные опухоли — в частности меланому, рак головного мозга и даже опухоли, которые не реагировали на химиотерапию.

По словам разработчиков, подход позволяет создать терапию, которая будет эффективной для многих пациентов сразу независимо от типа онкологии. Впереди – клинические испытания на людях.

Оба достижения свидетельствуют о стремительном развитии биотехнологий, которые в ближайшие годы могут стать основой новой эпохи — профилактики и лечения на уровне ДНК и иммунной памяти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский одобрил новые санкции.



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Источник: https://newatlas.com/cancer/universal-cancer-vaccine/
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