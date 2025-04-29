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Врачи настаивали, что у мальчика режется зуб, а на самом деле его пожирал рак

Врачи допустили ужасную ошибку, потому что настаивали, что мальчик испытывает сильную боль из-за прорезывания зуба, а не рака

сегодня, 10:14
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Ткачик Олеся

На Пасху мать-одиночка Лиан Робан была вынуждена провести несколько дней дома рядом с телом своего умершего сына Киана из-за ошибочной информации работников хосписа: они заверили, что на праздники ритуальные службы не работают. Чтобы избежать распространения запаха, она накрыла тело мальчика простыней и окружила вентиляторами.

Врачи настаивали, что у мальчика режется зуб, а на самом деле его пожирал рак

Киан Робан

13-летний Киан умер от агрессивной формы рака костей — саркомы Юинга, которую врачи долго не могли диагностировать. Симптомы сначала списывали на прорезывание зуба, даже когда мальчик худел, слабел и засыпал в школе. Лишь после настойчивых просьб матери врачи согласились провести обследование, выявившее опухоль.

Несмотря на длительное лечение, в марте прошлого года у Киана был диагностирован рецидив с образованием большой опухоли в мозге. Оперативно ее удалить не удалось, и мальчика перевели на паллиативную помощь.

Киан умер дома, в окружении самых близких. В последний раз мать и бабушка пели ему песни, держа за руку. Однако из-за бюрократических задержек смерть до сих пор официально не зарегистрирована, а тело мальчика остается в морге без возможности захоронения.

"Он просто лежит там... мой прекрасный мальчик", — рассказывает Лианн. Она мечтала об открытом прощании с сыном, но теперь из-за состояния тела это невозможно.

Представители хосписа Keech выразили соболезнования и заверили, что все условия для прощания предлагались семье, включая специально оборудованную комнату в хосписе. Однако Лиан решила оставить сына дома. Больница Лутон и Дансейбл воздерживается от комментариев относительно лечения Киана.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие продукты могут вызвать рак.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14656699/Grieving-mother-forced-live-13-year-old-son-decomposing-body-Easter-hospice-wrongly-funeral-homes-shut.html
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