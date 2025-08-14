Во Львове прооперировали 102-летнего мужчину с раком кожи: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
102-летний Василий обратился во Львовский онкологический региональный диагностический центр после того, как на коже появилась большая опухоль. Ее история началась еще в мае 2023 года с маленького пятна, которое не вызвало дискомфорта, поэтому мужчина не спешил к врачам. Однако со временем новообразование начало увеличиваться, и в июле 2025 достигло размера 8 сантиметров. Опухоль вызывала язвы, нагноение, боль и кровотечения, из-за чего родственники решили обратиться за помощью к медикам.
102-летний пациент вылечил онко
После обследования врачи пришли к выводу, что состояние здоровья пациента позволяет провести хирургическое вмешательство. Несмотря на почтенный возраст, у него были удовлетворительные показатели работы сердца и почек, поэтому медики решили выполнить операцию под местной анестезией во избежание рисков общего наркоза.
Хирурги удалили опухоль и провели пластику, а результаты гистологии подтвердили: у пациента высокодифференцированный плоскоклеточный рак кожи с чистыми краями резекции, что означает благоприятный прогноз.
Сегодня мужчина чувствует себя хорошо — боль и кровотечения исчезли, а рана зажила.