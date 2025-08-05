В Украине парализована ключевая онкодиагностика: что делать пациентам

В Украине оказалась под угрозой одна из ключевых технологий ранней диагностики онкологических заболеваний – ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография). В конце лета 2025 года остановил работу последний киевский центр, проводивший это обследование.

Диагностика, которая есть у всех, кроме украинцев

Это означает, что тысячи пациентов – преимущественно с онкогематологией – остались без жизненно важной диагностики, которая раньше позволяла выявлять рак на ранних стадиях или эффективно сопровождать лечение.

Что такое ПЭТ-КТ и почему это критично:

ПЭТ-КТ – это современный и высокоточный метод обследования, сочетающий радиоактивные метки и компьютерную томографию, чтобы выявить опухоли на раннем этапе, оценить их активность, распространение и эффективность терапии. Он широко используется в онкологии во всем мире как стандарт — и на этапе постановки диагноза, и во время лечения.

Метод позволяет не только зафиксировать наличие опухоли, но и определить, как реагирует организм на химио- или лучевую терапию, чтобы при необходимости изменить курс лечения. Именно поэтому потеря доступа к ПЭТ-КТ – это не просто неудобство, а реальная угроза жизни пациентов.

Хотя в мире такие обследования давно стали частью рутинной медицинской практики, в Украине ПЭТ-КТ оставалась относительно малодоступной услугой как из-за стоимости, так и из-за ограниченного количества оборудования. Теперь ситуация еще хуже: пациенты вынуждены либо ждать без прогнозов, либо уезжать за границу, что не каждому по карману.

Медицинское сообщество уже заявляет о риске системного кризиса в области ранней диагностики рака. В нынешних условиях каждый потерянный месяц может стоить десятки жизней, ведь без ПЭТ-КТ многие опухоли остаются нераспознанными или неконтролируемыми на фоне лечения.

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