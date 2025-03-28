Три признака того, что рак уже запущен и неизлечим.

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Slava Kot
Рак – это одно из самых опасных заболеваний современности, и его раннее выявление существенно повышает шансы на успешное лечение. Однако когда болезнь достигает последней стадии, возможности медицины значительно ограничиваются. Исследование, опубликованное в The Lancet Oncology, показало, что есть три симптома, которые чаще всего встречаются у пациентов с запущенным раком.
Три симптома неизлечимого рака у человека. Фото из открытых источников
Исследователи проанализировали 20 наиболее распространенных онкологических симптомов у почти 8000 пациентов с разными типами опухолей. Оказалось, что три из них наиболее часто встречаются на последней стадии рака:
Рак четвертой стадии значительно труднее поддается лечению, поэтому своевременная диагностика играет ключевую роль. Большинство онкологических заболеваний дают о себе знать задолго до критической стадии. К ранним признакам могут относиться внезапные уплотнения на теле, кровотечения непонятного происхождения и изменения в работе кишечника.
Если у вас или у ваших близких появились эти симптомы, не стоит откладывать визит к врачу. Ранняя диагностика – самый эффективный способ борьбы с раком.
Медики классифицируют онкологические заболевания по пяти стадиям:
Рак на четвертой стадии обычно считается неизлечимым, хотя некоторые виды терапии могут замедлить его развитие.
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