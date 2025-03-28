Три признака того, что рак уже запущен и неизлечим.

Рак – это одно из самых опасных заболеваний современности, и его раннее выявление существенно повышает шансы на успешное лечение. Однако когда болезнь достигает последней стадии, возможности медицины значительно ограничиваются. Исследование, опубликованное в The Lancet Oncology, показало, что есть три симптома, которые чаще всего встречаются у пациентов с запущенным раком.

Три симптома неизлечимого рака у человека. Фото из открытых источников

Исследователи проанализировали 20 наиболее распространенных онкологических симптомов у почти 8000 пациентов с разными типами опухолей. Оказалось, что три из них наиболее часто встречаются на последней стадии рака:

Уплотнение на шее – может свидетельствовать о метастазах в лимфатических узлах.

– может свидетельствовать о метастазах в лимфатических узлах. Боль в груди – особенно важно для диагностики рака легких или молочной железы.

– особенно важно для диагностики рака легких или молочной железы. Боль в спине – часто появляется при раке поджелудочной железы, простаты или почек.

Рак четвертой стадии значительно труднее поддается лечению, поэтому своевременная диагностика играет ключевую роль. Большинство онкологических заболеваний дают о себе знать задолго до критической стадии. К ранним признакам могут относиться внезапные уплотнения на теле, кровотечения непонятного происхождения и изменения в работе кишечника.

Если у вас или у ваших близких появились эти симптомы, не стоит откладывать визит к врачу. Ранняя диагностика – самый эффективный способ борьбы с раком.

Как определяется стадия рака

Медики классифицируют онкологические заболевания по пяти стадиям:

Стадия 0 – начальная, когда опухоль еще не злокачественной, но имеет потенциал к перерождению.

Стадия I – ранняя фаза рака с хорошим прогнозом.

Стадия II – умеренное развитие опухоли.

Стадия III – уже прогрессирующий рак, начинающий распространяться.

Стадия IV – наиболее запущенная форма, с наличием отдаленных метастазов, что значительно усложняет лечение.

Рак на четвертой стадии обычно считается неизлечимым, хотя некоторые виды терапии могут замедлить его развитие.

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