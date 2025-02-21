Симптомы рака селезенки: на что следует обратить внимание

Рак селезенки является редким заболеванием, часто остающимся незамеченным на ранних стадиях из-за отсутствия специфических симптомов. Однако понимание возможных признаков и симптомов этого заболевания важно для своевременной диагностики и лечения.

Иллюстративное фото

Основные симптомы рака селезенки:

Боль в верхней левой части живота: Пациенты могут испытывать дискомфорт или боль под левыми ребрами, которая иногда иррадиирует в левое плечо. Это может быть связано с увеличением селезенки (спленомегалией) или ее повреждением.

Чувство переполненности после употребления небольшого количества пищи: Увеличенная селезенка может давить на желудок, вызывая ощущение сытости даже после потребления небольшого количества пищи.

Анемия: Уменьшение количества эритроцитов может привести к постоянной усталости, слабости и бледности кожи.

Частые инфекции: Нарушение функции селезенки может снизить иммунитет, делая организм более уязвимым к инфекциям.

Легкое возникновение кровоподтеков: Снижение количества тромбоцитов может привести к повышенной кровоточивости и появлению кровоподтеков даже при незначительных ушибах.

Ночная потливость и лихорадка: Пациенты могут чувствовать повышенную потливость ночью и периодическое повышение температуры без очевидной причины.

Потеря веса без видимой причины Непонятная потеря массы тела может являться признаком онкологического процесса в организме.

Увеличение лимфатических узлов: В некоторых случаях могут наблюдаться отечные или болезненные лимфатические узлы, особенно в области шеи, подмышек или паха.

Чувство слабости или усталости: Постоянная усталость, которая не проходит после отдыха, может быть связана с анемией или общим влиянием рака на организм.

Увеличение живота: Увеличенная селезенка может привести к отеку или вздутию живота, что может сопровождаться дискомфортом или болью.

Важно отметить, что эти симптомы могут сигнализировать не только о раке селезенки, но и о других заболеваниях. Поэтому при появлении каких-либо из вышеперечисленных признаков следует немедленно обратиться к врачу для проведения детального обследования и установления точного диагноза.

Напомним, портал "Комментарии" писал о симптомах рака лимфоузлов.



