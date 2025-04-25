Сидящая работа может вызвать рак: в чем угроза

В современном мире многие проводят значительную часть дня сидя — за компьютером, в транспорте или перед телевизором. Хотя такой образ жизни кажется привычным, научные исследования указывают на серьезные риски для здоровья, в частности, повышение вероятности развития рака.

Сидячая работа. Иллюстративное фото

Исследование, проведенное в Университете Техаса, выявило, что люди с высоким уровнем сидячего поведения имели на 82% более высокий риск смерти от рака по сравнению с теми, кто меньше сидел. Важно отметить, что эта связь была независимой от физической активности, то есть даже регулярные тренировки не компенсировали ущерб от длительного сиденья. ​

Другое исследование показало, что каждые дополнительные 2 часа сидения в день повышают риск развития колоректального рака на 2%. Особенно это касается людей, которые проводят много времени перед телевизором или имеют сидячую работу. ​

Механизмы воздействия сидячего образа жизни

Длительное сиденье воздействует на организм несколькими путями:

Метаболические изменения: Снижается чувствительность к инсулину, что может привести к развитию диабета и ожирения факторов риска для многих видов рака.

Воспалительные процессы: Сидячий образ жизни способствует хроническому воспалению, которое связано с развитием онкологических заболеваний.

Гормональные изменения: Снижение физической активности влияет на уровень гормонов, таких как эстроген, что может повысить риск рака молочной железы и эндометрия.

Советы по снижению риска

Чтобы минимизировать негативное влияние сидячего образа жизни, эксперты рекомендуют:

Делать перерывы: Вставать и двигаться каждые 30 минут.

Использовать стоячие столы: Это позволяет изменять положение тела в течение дня.

Интегрировать физическую активность в повседневную жизнь: Ходить пешком во время телефонных разговоров, пользоваться лестницей вместо лифта.

Заниматься спортом: Регулярная физическая активность помогает компенсировать ущерб от сидения.

Следует отметить, что сидячий образ жизни является серьезным фактором риска для развития различных видов рака, поэтому врачи советуют чаще двигаться.

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