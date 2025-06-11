Редкий вид рака быстро распространяется среди миллениалов

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Среди миллениалов и поколения Х быстро распространяется рак аппендикса. Об этой ситуации свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine.
Рак. Иллюстративное фото
Отмечается, что по сравнению с родившимися в 1945 году, у родившихся примерно в 1980 году заболеваемость раком аппендикса возросла более чем в три раза, а у родившихся в 1985 году заболеваемость выросла вчетверо.
Среди причин стремительного распространения рака исследователи называют влияние образа жизни, экологических и генетических факторов, усилившихся после Второй мировой войны. К таким специалистам относятся особенности питания, изменения кишечной бактериальной флоры и воспаления желудочно-кишечного тракта.
Отметим, что миллениалами называют людей, родившихся в период с начала 1980-х до середины 1990-х годов. А поколение Х – люди, рожденные примерно в 1965-1983 годах.
Напомним, портал "Комментарии" писал, эффективность лечения онкологии зависит не только от правильно выбранной терапии, но и, возможно, от ежедневного рациона. Некоторые продукты, как считают исследователи, могут привести к более быстрой смерти пациентов с раком толстой кишки.
Новости