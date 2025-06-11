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Редкий вид рака быстро распространяется среди миллениалов

Исследователи указали главные причины увеличения больных редким видом рака

сегодня, 13:32
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Кречмаровская Наталия

Среди миллениалов и поколения Х быстро распространяется рак аппендикса. Об этой ситуации свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine.

Редкий вид рака быстро распространяется среди миллениалов

Рак. Иллюстративное фото

"В исследовании оценили данные 4858 пациентов, у которых диагностировали рак аппендикса между 1975 и 2019 годами, разделив их на пятилетние возрастные группы, чтобы понять, как менялся риск в течение многих лет", — пишет издание Independent.

Отмечается, что по сравнению с родившимися в 1945 году, у родившихся примерно в 1980 году заболеваемость раком аппендикса возросла более чем в три раза, а у родившихся в 1985 году заболеваемость выросла вчетверо.

Среди причин стремительного распространения рака исследователи называют влияние образа жизни, экологических и генетических факторов, усилившихся после Второй мировой войны. К таким специалистам относятся особенности питания, изменения кишечной бактериальной флоры и воспаления желудочно-кишечного тракта.

"Исследование призывает к проведению дополнительных исследований, в частности, с использованием геномных данных, чтобы раскрыть механизмы, предопределяющие эту тенденцию. Также призывает врачей пересмотреть протоколы скрининга и разработать биомаркеры раннего обнаружения", — пишет издание.

Отметим, что миллениалами называют людей, родившихся в период с начала 1980-х до середины 1990-х годов. А поколение Х – люди, рожденные примерно в 1965-1983 годах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, эффективность лечения онкологии зависит не только от правильно выбранной терапии, но и, возможно, от ежедневного рациона. Некоторые продукты, как считают исследователи, могут привести к более быстрой смерти пациентов с раком толстой кишки.



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Источник: https://www.independent.co.uk/bulletin/news/cancer-appendix-millennials-warning-b2767242.html
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