Рак яичников: какие симптомы указывают на смертельную болезнь

Рак яичников является одним из распространенных видов рака среди женщин. Этот вид рака часто называют "тихим убийцей", поскольку на ранних стадиях он может не проявлять никаких симптомов или иметь неспецифические симптомы, которые легко спутать с другими заболеваниями.

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Ранние симптомы

На ранних стадиях рак яичников может не вызывать никаких симптомов или проявляться очень слабо. Однако некоторые женщины могут испытывать следующие симптомы:

Боль или давление в тазу: Это один из самых распространенных симптомов, который может быть постоянным или периодическим.

Неожиданное влагалищное кровотечение: Хотя это редкий симптом, он может быть признаком рака яичников.

Боль в спине или животе: Этот симптом может быть постоянным или появляться время от времени.

Ощущение быстрого насыщения во время еды: Женщины могут чувствовать, что они быстро насыщаются, даже если съели немного.

Изменения в мочеиспускании: Частое мочеиспускание или ощущение срочной потребности в мочеиспускании могут быть признаками рака яичников.

Изменения в работе кишечника: Запоры или другие изменения в работе кишечника могут быть симптомами этого заболевания.

Поздние симптомы

На поздних стадиях рак яичников может вызвать более выраженные симптомы, поскольку опухоль может распространяться на другие части тела. К таким симптомам относятся:

Тошнота и нарушения пищеварения: Опухоль может влиять на работу желудочно-кишечного тракта, вызывая тошноту, изжогу или боль.

Потеря аппетита и веса: Женщины могут терять вес из-за потери аппетита.

Одышка: Опухоль может оказывать влияние на работу легких, вызывая одышку.

Усталость: Постоянная усталость может являться признаком того, что организм борется с раком.

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