Рак простаты: какие симптомы указывают на развитие смертельной болезни

Рак простаты является одним из самых распространенных видов рака среди мужчин. Простата – это небольшая железа, производящая жидкость, являющаяся частью спермы. Симптомы рака простаты могут быть разнообразными и зависят от стадии заболевания. Важно знать эти симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу и получить необходимое лечение.

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Основные симптомы рака простаты

Частое мочеиспускание: Одним из первых симптомов рака простаты может быть частое мочеиспускание, особенно ночью. Это связано с тем, что увеличенная простата может давить на мочевой пузырь.

Сложности с началом мочеиспускания: Мужчины могут испытывать затруднения с началом мочеиспускания или слабый поток мочи. Это может быть признаком того, что рак простаты оказывает давление на уретру.

Боль или жжение во время мочеиспускания: Этот симптом может быть признаком инфекции или других проблем с простатой, но может свидетельствовать о раке.

Кровь в моче или сперме: Наличие крови в моче или сперме является серьезным симптомом, требующим немедленного медицинского обследования.

Боль в тазовой области или нижней части спины Боль в этих областях может быть признаком того, что рак распространился на кости или другие органы.

Эректильная дисфункция: Проблемы с эрекцией могут быть связаны с раком простаты или его лечением.

Потеря аппетита и вес: Эти симптомы могут свидетельствовать о прогрессировании заболевания.

Дополнительные симптомы

На более поздних стадиях рака простаты могут появиться дополнительные симптомы, такие как:

Боль в костях Это может быть признаком метастазов рака в кости.

Отечность ног: Отек может быть вызван тем, что рак блокирует лимфатические сосуды.

Слабость или онемение в ногах: Это может быть признаком того, что рак давит на спинной мозг.

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