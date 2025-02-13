Рак поджелудочной железы: симптомы и первые признаки

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Недилько Ксения
Рак поджелудочной железы – одно из наиболее агрессивных и сложно диагностированных онкологических заболеваний. Из-за скрытого течения на ранних стадиях его часто обнаруживают на поздних этапах, когда лечение осложнено. В этой статье рассмотрим основные симптомы этого заболевания, которые помогут вовремя заподозрить проблему и обратиться к врачу.
Иллюстративное фото
На начальных стадиях болезнь может не вызывать явных проявлений, однако есть несколько неспецифических симптомов, которые могут насторожить:
Боль в животе или спине – может быть тупой или ноющей, усиливаться после еды или ночью.
Утрата аппетита и похудения – без видимой причины человек может терять вес.
Быстрая утомляемость – общая слабость и понижение работоспособности.
Тошнота и рвота – нарушение пищеварения без явных объяснений.
Периодическое вздутие живота связано с нарушением работы пищеварительной системы.
С прогрессированием заболевания могут появиться более специфические признаки:
1. Желтуха – пожелтение кожи и склер глаз из-за сдавления желчных протоков опухолью.
2. Темная моча и светлый кал – нарушение оттока желчи может вызывать изменение цвета стула.
3. Зуд кожи – возникает из-за накопления желчных пигментов в крови.
4. Боль в верхней части живота и спине может усиливаться при лежании.
5. Нарушение пищеварения – диарея или жирный кал из-за недостаточного количества ферментов поджелудочной железы.
6. Сахарный диабет – в некоторых случаях рак может приводить к повышению уровня сахара в крови.
Если вы заметили у себя любой из указанных симптомов, особенно желтуху, непонятную потерю веса или стойкие боли в животе, необходимо как можно скорее проконсультироваться с врачом.
Рак поджелудочной железы – опасное заболевание, сложно выявить на ранних стадиях. Однако внимательное отношение к своему здоровью и своевременное обращение к специалисту может помочь своевременно диагностировать проблему и начать лечение.
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