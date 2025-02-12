Рак пищевода: симптомы, которые следует знать

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Недилько Ксения
Рак пищевода – это злокачественное новообразование, развивающееся в слизистой пищевода. Это заболевание опасно тем, что на ранних стадиях часто не вызывает явных симптомов, из-за чего диагностика происходит уже на более поздних этапах.
Иллюстративное фото
1. Затрудненное глотание (дисфагия)
Один из самых первых и распространенных симптомов. Сначала пациент испытывает трудности при проглатывании твердой пищи, а впоследствии даже жидкости. Это происходит из-за сужения пищевода, вызванного опухолью.
2. Боль или дискомфорт в грудной клетке
Пациенты могут испытывать боль или чувство жжения за грудиной, особенно во время глотания. Иногда боль может отдавать в спину или шею.
3. Непонятная потеря веса
Беспричинное похудение — тревожный симптом, свидетельствующий о серьезных проблемах со здоровьем. При раке пищевода потеря веса происходит из-за нарушения питания и изменения обмена веществ.
4. Постоянная изжога или кислотный рефлюкс
Люди, долгое время страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), имеют повышенный риск развития рака пищевода. Частый кислотный рефлюкс может вызвать воспаление и предраковые изменения в слизистой.
5. Хриплый голос и кашель
Если опухоль поражает голосовые связи или раздражает нервы, это может привести к хриплости голоса. Возможен также хронический кашель без видимых причин.
6. Ощущение комка в горле
Некоторые пациенты отмечают ощущение инородного тела в пищеводе, которое не исчезает даже после приема пищи или питья.
7. Рвота или срыгивание пищей
На поздних стадиях заболевания пища может не проходить в желудок, что приводит к рвоте или отрыжке непереваренной пищи.
Если вы заметили любой из перечисленных симптомов, особенно затрудненное глотание или значительную потерю веса, следует поскорее обратиться к врачу. Ранняя диагностика дает больше шансов на успешное лечение.
Рак пищевода — серьезное заболевание, часто развивающееся бессимптомно на начальных этапах. Обращение к врачу при первых подозрительных признаках может спасти жизнь. Профилактика, включая отказ от курения, алкоголя и контроль кислотного рефлюкса, снижает риск развития этой опасной болезни.
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