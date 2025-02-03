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Рак молочных желез: первые симптомы, которые нельзя игнорировать

Какие симптомы не следует игнорировать, а нужно бежать к врачу

сегодня, 11:23
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Недилько Ксения

Рак молочных желез – одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Его раннее выявление существенно повышает шансы успешного лечения. Поэтому важно знать первые симптомы, свидетельствующие о развитии болезни.

Рак молочных желез: первые симптомы, которые нельзя игнорировать

Иллюстративное фото

Первые симптомы рака молочных желез

На начальных стадиях рак молочных желез может протекать бессимптомно. Однако некоторые изменения в груди могут сигнализировать о необходимости срочного обращения к врачу:

1. Появление уплотнений в груди или под мышкой

Самый распространенный симптом – узелок или уплотнение в молочной железе или подмышечной области. Обычно оно безболезненно, имеет плотную структуру и не исчезает в течение менструального цикла.

2. Изменения формы или размера груди

Одна из грудей может увеличиться или изменить форму без очевидной причины. Это может свидетельствовать о наличии опухоли.

3. Выделение из соска

Выделение, особенно кровянистое или прозрачное, без грудного вскармливания является тревожным симптомом.

4. Втягивание соска

Если сосок начал втягиваться внутрь или изменил форму, это может являться признаком злокачественного процесса.

5. Покраснение, шелушение или раздражение кожи

Кожа груди может стать покрасневшей, уплотненной, похожей на "апельсиновую корку". Это может быть признаком воспалительного рака.

6. Боль в груди или дискомфорт

Хотя боль в молочной железе редко является первым симптомом рака, постоянная боль без видимых причин нуждается в консультации с врачом.

Что делать при обнаружении симптомов?

Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, важно не паниковать, а обратиться к врачу-маммологу или онкологу. Для точной диагностики могут потребоваться:

Маммография – рентгенологическое исследование груди.

УЗИ молочных желез – особенно эффективно для молодых женщин.

Биопсия – взятие образца ткани для лабораторного анализа.

Профилактика и раннее обнаружение

Чтобы снизить риск развития рака молочных желез, рекомендуется:

Ежемесячное самообследование груди – проверяйте состояние молочных желез в первые дни после менструации.

Регулярные визиты к маммологу – после 40 лет рекомендуется ежегодно проходить маммографию.

Здоровый образ жизни – правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек уменьшают риск онкологии.

Рак молочных желез – серьезное, но своевременно диагностированное заболевание, имеет высокие шансы на успешное лечение. Регулярный самоконтроль и профилактические обследования помогут выявить проблему на ранних стадиях и спасти жизнь. Если у вас появились подозрительные симптомы – не откладывайте визит к врачу.

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