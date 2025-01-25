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Рак мочевого пузыря: какие симптомы сигнализируют о смертельной болезни

Какие симптомы указывают на рак мочевого пузыря

25 января 2025, 04:15 comments2143
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Кречмаровская Наталия

Рак мочевого пузыря является серьезным заболеванием, требующим своевременной диагностики и лечения. Зная о симптомах этого заболевания, можно вовремя забить тревогу и обратиться к врачу, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

Рак мочевого пузыря: какие симптомы сигнализируют о смертельной болезни

Иллюстративное фото

Одним из самых распространенных симптомов рака мочевого пузыря является кровь в моче. Это может быть как видимая кровь, окрашивающая мочу в красный или коричневый цвет, так и микроскопическая кровь, проявляющаяся только при лабораторном анализе мочи. Кровь в моче может быть постоянной или появляться периодически, поэтому важно обращать внимание на любые изменения в цвете мочи.

Другие симптомы включают частое мочеиспускание, особенно ночью, и ощущение боли или жжения во время мочеиспускания. Эти симптомы могут походить на симптомы инфекций мочевыводящих путей, поэтому важно обратиться к врачу для точного диагноза.

В некоторых случаях рак мочевого пузыря может вызвать боль в нижней части спины или в области таза. Эта боль может быть постоянной или появляться периодически. Кроме того, возможны отеки ног, свидетельствующие о распространении рака на лимфатические узлы.

Если рак мочевого пузыря достиг поздних стадий, могут появиться дополнительные симптомы, такие как потеря аппетита, непонятная потеря веса и общая слабость. Эти симптомы могут свидетельствовать о распространении рака на другие органы и системы организма.

Если вы заметили любой из вышеперечисленных симптомов, важно немедленно обратиться к врачу. Ранняя диагностика рака мочевого пузыря значительно повышает шансы успешного лечения. Врач может назначить ряд исследований, таких как анализ мочи, цистоскопия (обзор мочевого пузыря с помощью специального инструмента) и биопсия (взятие образца ткани для анализа).

Напомним, портал "Комментарии" писал о симптомах рака простаты.




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