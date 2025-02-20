Рак лимфоузлов: какие симптомы указывают на смертельную болезнь

Рак лимфатических узлов или лимфома является злокачественным заболеванием лимфатической системы, которая играет ключевую роль в защите организма от инфекций и болезней. Лимфатическая система состоит из лимфоузлов, лимфатических сосудов, селезенки, миндалин и костного мозга. Понимание симптомов лимфомы важно для своевременной диагностики и лечения этого заболевания.

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Основные симптомы рака лимфоузлов:

Безболезненное увеличение лимфоузлов Наиболее распространенным симптомом лимфомы является отек лимфоузлов, особенно на шее, в подмышках или паху. Эти отеки обычно безболезненны, но могут увеличиваться со временем.

Постоянная усталость: Ощущение постоянной усталости, которое не исчезает после отдыха, может являться признаком лимфомы. Это связано с тем, что организм тратит дополнительную энергию на борьбу с раковыми клетками.

Лихорадка и ночная потливость: непонятная лихорадка и чрезмерное потоотделение ночью являются распространенными симптомами лимфомы. Эти проявления могут являться результатом реакции иммунной системы на заболевание.

Потеря веса : Невыясненная потеря веса без изменений диеты или физической активности может свидетельствовать о наличии лимфомы. Организм может сжигать больше калорий из-за повышенной метаболической активности, вызванной раковыми клетками.

Зуд кожи Некоторые пациенты с лимфомой испытывают общий кожный зуд без видимых высыпаний или раздражений. Причина этого симптома не полностью ясна, но считается, что он связан с высвобождением определенных химических веществ в организме в ответ на рак.

Боль в груди или животе: Увеличенные лимфоузлы в грудной или брюшной полости могут давить на органы, вызывая дискомфорт или боль. Например, увеличенные лимфоузлы в груди могут вызвать кашель или затрудненное дыхание.

Снижение аппетита: Пациенты с лимфомой могут ощущать снижение аппетита, что приводит к недостаточному потреблению калорий и питательных веществ. Это может быть связано с влиянием заболевания метаболизмом или с психологическими факторами.

Увеличение селезенки или печени В некоторых случаях лимфома может приводить к увеличению селезенки (спленомегалия) или печени (гепатомегалия), что может вызвать чувство полноты или дискомфорта в животе.

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