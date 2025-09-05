logo

Рак кожи у Байдена: что известно о состоянии здоровья экспрезидента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Рак кожи у Байдена: что известно о состоянии здоровья экспрезидента США

У Байдена обнаружили новые проблемы со здоровьем: он перенес операцию по раку кожи

5 сентября 2025, 15:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Экс-президент США Джо Байден прошел очередное хирургическое вмешательство из-за рака кожи. Врачи применили метод, когда тонкие слои кожи постепенно срезают до тех пор, пока не удаляют все пораженные раком ткани. Точная дата сделки неизвестна, но еще летом Байдена видели с заметным шрамом на лбу.

Рак кожи у Байдена: что известно о состоянии здоровья экспрезидента США

Байден перенес операцию

Информацию об операции подтвердил представитель Байдена, хотя детали не раскрыли. Новость появилась после того, как в сети распространили видео, где у политика хорошо виден большой шрам.

Это уже не первый случай, когда Байдену приходится бороться с онкологией. Еще в 2023 году, будучи на посту президента, ему удалили опухоль на груди. Тогда диагноз подтвердил базальноклеточную карциному — один из самых распространенных видов рака кожи.

Однако болезнь снова напомнила о себе. В мае 2025 года у Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, которая уже дала метастазы в кости. Это значительно усложняет прогноз и требует комплексного лечения.

Состояние здоровья 46-го президента США уже несколько лет вызывает пристальное внимание. Его регулярные обследования и операции становятся темой дискуссий в медиа и среди политиков. Несмотря на серьезные диагнозы, Байден появляется на публике, хотя заметные последствия лечения не остаются незамеченными.

Источник: https://edition.cnn.com/2025/09/04/politics/joe-biden-remove-skin-cancer-mohs-surgery
