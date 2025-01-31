Рак кожи: что это такое и каковы его первые симптомы

Рак кожи – это злокачественное образование, возникающее вследствие аномального роста клеток кожи. Он является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний в мире, и его можно обнаружить на ранних стадиях, если вы знаете первые симптомы.

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Основные виды рака кожи

Существует три основных типа рака кожи:

1. Базальноклеточная карцинома (БКК) – самый распространенный и одновременно менее агрессивный вид. Редко дает метастазы, но может разрушать окружающие ткани.

2. Плоскоклеточная карцинома (ПКК) – более агрессивный тип, который может распространяться на лимфатические узлы и внутренние органы.

3. Меланома – самый опасный вид рака кожи, быстро прогрессирующий и дающий метастазы по всему организму.

Первые симптомы рака кожи

Раннее выявление рака кожи значительно повышает шансы успешного лечения. Вот на что следует обращать внимание:

1. Необычные новообразования на коже

Появление не заживающих узелков, пятен или язв.

Холмистые, шершавые или чешуйчатые образования, которые могут кровоточить.

2. Изменения родинок (правило ABCDE)

При подозрении на меланому следует обратить внимание на следующие признаки:

A (Asymmetry) – асимметрия родинки.

B (Border) – неровные или размытые края.

C (Color) – изменение цвета, появление темных или неоднородных оттенков.

D (Diameter) – увеличение в размере (более 6 мм).

E (Evolving) – любые изменения формы, размера или структуры.

3. Непонятный зуд, боль или кровоточивость

Если пятно или образование на коже начинает чесаться, болеть или кровоточить без видимой причины, это может быть тревожным сигналом.

4. Лущение или огрубение кожи

Образование может стать сухим, шероховатым или изъязвляющимися, которые не заживают в течение нескольких недель.

Факторы риска

К основным факторам, способствующим развитию рака кожи, относятся:

Чрезмерное влияние ультрафиолетового излучения (солнце, солярии).

Светлая кожа, веснушки, склонность к солнечным ожогам.

Генетическая предрасположенность (наличие случаев рака кожи в семье).

Ослабленный иммунитет.

Как предотвратить рак кожи?

Использовать солнцезащитные средства (SPF 30 и выше).

Избегать длительного пребывания на солнце, особенно в пиковые часы (с 10:00 до 16:00).

Носить защитную одежду, шляпы и очки.

Регулярно проверять родинки и кожные образования.

Посещать дерматолога при появлении подозрительных конфигураций на коже.

Рак кожи – опасное, но излечимое заболевание, если его обнаружить на ранних стадиях. Регулярный самоконтроль и своевременное обращение к врачу помогут избежать тяжелых последствий. Если вы заметили какие-либо подозрительные изменения на коже, не откладывайте визит к дерматологу.