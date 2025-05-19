Рак, как у Байдена: почему рак простаты так трудно обнаружить

В эти выходные стало известно, что экс-президент США Джо Байден борется с тяжелой формой рака простаты, который дал метастазы в кости. Этот случай еще раз напомнил миру об одной из самых распространенных и одновременно коварных форм онкологии у мужчин — раке простаты. В чем его опасность и почему так сложно обнаружить на ранних стадиях?

Как выявить рак простаты

Невидимый враг

Рак простаты – один из самых распространенных видов рака у мужчин, особенно после 50 лет. Но коварство этой болезни в том, что она долго не дает о себе знать.

На ранних стадиях опухоль может развиваться совершенно без симптомов. Жжение при мочеиспускании, частые позывы, кровь в моче или боль — это уже признаки более поздних этапов, когда лечение становится более сложным и менее эффективным.

Почему его сложно обнаружить?

Маскировка под другие заболевания

Симптомы рака простаты легко спутать с проявлениями доброкачественной гиперплазии простаты или обычного простатита.

Ненадежность ПСА-теста

Тест на уровень простат-специфического антигена (ПСА) – основной метод скрининга, но он не всегда точен. Повышенное ПСА не всегда означает рак, а нормальный уровень не исключает болезни.

Отсутствие системной профилактики

Во многих странах, включая Украину, мужчины редко проходят профилактические осмотры. Большинство же случаев выявляют уже на этапе метастаз.

Факторы риска

Возраст после 50 лет

Наследственность (наличие рака простаты у близких родственников)

Нерациональное питание (жирная пища, красное мясо)

Малоподвижный образ жизни

Нарушение гормонального фона

Как уберечься?

Регулярно проверяйтесь после 45 лет, даже если ничего не беспокоит.

Делать ПСА тест ежегодно, особенно при наличии факторов риска.

Проходить ректальное пальцевое обследование – хотя не все мужчины воспринимают это положительно, оно может обнаружить образования, которые не видны на анализах.

Вести здоровый образ жизни – правильное питание, физическая активность и отказ от алкоголя и курения снижают риски.

Вывод

Рак простаты – не приговор, если его обнаружить вовремя. Именно это и спасло Джо Байдена – опухоль обнаружили на ранней стадии и успешно удалили. Но такая история возможна только тогда, когда мужчина не игнорирует профилактику. В борьбе с этой болезнью главное — не ждать первых симптомов, потому что тогда может быть поздно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сын президента США Дональд Трамп-младший грубо отреагировал на поставленный диагноз агрессивной формы рака простаты экс-президенту Джо Байдену и упрекнул его жену. Трамп-младший не понимает, почему Джилл Байден не обнаружила онкологию у мужа.