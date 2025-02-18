Рак горла: симптомы, которые указывают на смертельную болезнь

Рак горла является серьезным заболеванием, требующим ранней диагностики для эффективного лечения. Важно знать первые симптомы болезни, чтобы обратиться к врачу и получить необходимое лечение.

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Основные симптомы рака горла:

Постоянный кашель: Длительный кашель без очевидной причины может являться признаком рака горла. Если кашель не проходит в течение нескольких недель, следует обратиться к специалисту.

Изменения голоса: Хрипота или другие изменения голоса, продолжающиеся более двух недель, могут свидетельствовать о проблемах с гортанью или голосовыми связями.

Трудности при проглатывании: Ощущение боли или дискомфорта во время глотания пищи или жидкости является распространенным симптомом. Это может быть вызвано сужением пищевода или опухолью.

Боль в ухе: Непонятная боль в ухе, особенно с одной стороны, без признаков инфекции, может быть связана с раком горла.

Появление не заживающей грудки или язвы: Наличие на шее или в горле уплотнения или язвы, которая не заживает в течение длительного времени, является тревожным сигналом.

Боль в горле: Постоянная боль или ощущение постороннего тела в не исчезающем горле может быть симптомом рака.

Потеря веса: Непонятная потеря веса без изменений в питании или физической активности может свидетельствовать об онкологическом процессе.

Дополнительные симптомы в зависимости от локализации опухоли:

Рак носоглотки: Может проявляться заложенностью носа, носовыми кровотечениями, понижением слуха или шумом в ушах.

Симптомы включают боль при глотании, смены голоса, боль в ухе и наличие кома на шее.

Характеризуется хрипотой, болью при глотании, затрудненным дыханием и болью в ухе.

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