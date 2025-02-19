Рак челюсти: симптомы смертельной болезни

Рак челюсти является редким, но серьезным заболеванием, требующим своевременной диагностики и лечения. Понимание симптомов этого заболевания является ключевым для раннего выявления и улучшения прогноза для пациента.

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Симптомы рака челюсти могут быть разнообразными и зависят от стадии развития опухоли, ее локализации и размера. К основным признакам и симптомам относятся:

Боль в челюсти или рту: Постоянная или периодическая боль, которая может усиливаться во время жевания или разговора.

Отек или образование в области челюсти: Заметно увеличение или отек, который может быть болезненным или безболезненным.

Проблемы с зубами: Расшатывание зубов без очевидной причины, боль в зубах или десен, которая не исчезает после лечения.

Онемение или покалывание: Чувство онемения, покалывание или потери чувствительности в области челюсти, губ или лица.

Трудности при жевании или глотании: Ощущение дискомфорта или боли во время еды или глотания.

Затрудненное открывание рта: Ограничение подвижности челюсти, что затрудняет открывание рта.

Необычные язвы или раны во рту: Раны, которые не заживают длительное время, могут быть признаком злокачественного процесса.

Изменения голоса: Хрипот или другие изменения голоса без очевидной причины.

Отек лимфатических узлов: Увеличение лимфатических узлов на шее или под челюстью.

Некоторые факторы могут повышать риск развития рака челюсти:

Употребление табака: Курение или жевание табака является одним из основных факторов риска.

Чрезмерное потребление алкоголя: Регулярное употребление больших количеств алкоголя повышает риск развития злокачественных новообразований в полости рта.

Инфекция вирусом папилломы человека (HPV): Некоторые штаммы этого вируса связаны с повышенным риском развития рака в области головы и шеи.

Хронические раздражения: Постоянные травмы слизистой рта, например, из-за неправильно подобранные зубные протезы.

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