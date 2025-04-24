Оральный секс может вызвать рак: в чем угроза

Вопрос о связи между оральным сексом и риском развития рака вызывает значительный интерес и беспокойство. Согласно данным нескольких исследований, существует связь между оральным сексом и повышенным риском определенных видов рака, в частности рака ротоглотки.

Рак. Иллюстративное фото

Одним из основных факторов риска является вирус папилломы человека (ВПЧ), особенно его 16 тип (HPV-16). ВПЧ является распространенной инфекцией, передающейся половым путем и часто не вызывает никаких симптомов. Однако в некоторых случаях длительная инфекция ВПЧ может привести к развитию раковых клеток.

Согласно информации Американского общества клинической онкологии, значительная часть случаев рака ротоглотки, особенно среди некурящих, связана именно с ВПЧ-инфекцией, передавшейся через оральный секс. Вирус может инфицировать клетки слизистой оболочки полости рта и горла, вызывая их аномальный рост и дальнейшую трансформацию в раковые клетки.

Другой авторитетный источник, Национальный институт рака США, также подтверждает эту связь. Отмечается, что количество случаев рака ротоглотки, вызванных ВПЧ, растет. Исследования показывают, что люди, которые имели больше оральных половых партнеров, имеют более высокий риск развития ВПЧ-ассоциированного рака ротоглотки.

Важно отметить, что не у всех людей, инфицированных ВПЧ, развивается рак. В большинстве случаев иммунная система способна самостоятельно преодолеть инфекцию. Однако у некоторых лиц, особенно при длительной персистенции вируса, риск развития рака значительно возрастает.

Кроме ВПЧ, существуют и другие факторы риска развития рака ротоглотки, такие как курение и употребление алкоголя. Однако, в случаях, связанных с оральным сексом, именно ВПЧ играет ключевую роль.

Регулярные визиты к врачу и обследование также могут помочь в раннем выявлении возможных изменений в полости рта и глотке.

Отметим, что на основе имеющихся научных данных существует подтвержденная связь между оральным сексом и повышенным риском развития ВПЧ-ассоциированного рака ротоглотки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой симптом появляется на ранних стадиях рака.



