Новое опасное последствие Covid: вирус провоцирует развитие смертельной болезни

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Кречмаровская Наталия
Ученые продолжают исследовать последствия Covid для организма. Результаты исследования показывают, что респираторные вирусы, такие как Covid и грипп, могут пробудить "спящие" раковые клетки в организме и вызвать их распространение.
COVID-19. Иллюстративное фото
Исследование, проведенное на мышах, доказывает, что после заражения Covid или гриппом, "спящие" раковые клетки просыпались и быстро распространялись, пишет издание Independent.
Исследователи выяснили, что вирус вызывает массовое распространение метастатических клеток в легких в течение нескольких дней после заражения и появления метастатических поражений в течение двух недель.
Отмечается, что "спящие" клетки пробуждаются интерлейкином-6 (IL-6) – белком, который иммунные клетки высвобождают в ответ на инфекции или травмы. Биолог рака из Медицинской школы Университета Колорадо в Авроре Джеймс ДеГрегори заметил, что вирус не только пробуждает клетки, но и влечет за собой быстрый рост.
Относительно влияния вируса на раковые клетки у людей, исследователи предположили, что респираторные инфекции у онкологических пациентов в стадии ремиссии связаны с метастазированием рака. Это состояние, когда раковые клетки распространяются из начальной опухоли на другие части тела.
Проанализировали данные пациентов, которые заболели по меньшей мере за 5 лет до пандемии и обнаружили, что онкобольные с положительным результатом теста на Covid столкнулись с почти вдвое более высоким риском смерти от рака по сравнению с пациентами с раком, у которых тест был отрицательным.
Исследователи отметили, что анализировали данные до появления вакцин от Covid, и предполагают, что людям с онкологическим анамнезом может быть полезна прививка.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ученые назвали вакцину против Covid-19, которая "убивает" глаза и приводит к потере зрения.