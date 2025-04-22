Назван тип рака, который поддается лечению на поздних стадиях

В современной онкологии некоторые типы рака показывают значительные успехи в лечении даже на поздних стадиях. Одним из таких раков является рак простаты, который благодаря новейшим методам диагностики и терапии становится все более контролируемым, даже когда болезнь распространилась за пределы предстательной железы.

Рак. Иллюстративное фото

Рак простаты, особенно на стадии метастатического кастрационно-резистентного рака (mCRPC), ранее считался трудноизлечимым. Однако современные достижения в медицине изменили эту парадигму.

Одним из ключевых прорывов стало использование ПЭТ-КТ сканирования с мечеными молекулами, обнаруживающими простат-специфический мембранный антиген (PSMA). Это позволяет точно определить места распространения рака, даже если они невелики, и применить таргетную терапию или лучевое лечение непосредственно на пораженные участки.

Кроме того, новейшие гормональные препараты, такие как абиратерон, энзалутамид, апалутамид и даролутамид, а также химиотерапевтические средства, иммунотерапия и таргетные препараты значительно улучшили прогноз для пациентов с mCRPC. Генетическое тестирование также играет немаловажную роль в выборе оптимальной терапии, особенно для пациентов с мутациями в генах BRCA.

В мире есть пример успешного лечения рака на поздних стадиях. Известному британскому велосипедисту, шестикратному олимпийскому чемпиону сэру Крису Хою, диагностировали рак простаты на четвертой стадии. Несмотря на неизлечимый диагноз, он продолжает активно заниматься спортом, организует благотворительные мероприятия и вдохновляет других своим примером. Его история демонстрирует, что даже на поздних стадиях рак простаты может быть контролируемым, а жизнь полноценной.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой симптом появляется на ранних стадиях рака.



