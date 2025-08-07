logo

Мужчина удивился, когда узнал, что его рак горла вызвал оральный секс
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина удивился, когда узнал, что его рак горла вызвал оральный секс

Из-за орального секса несколько десятилетней давности мужчина заболел раком горла.

7 августа 2025, 15:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Когда 60-летний британец Фрэнк Лейн заметил отек на шее во время утреннего бритья, он и не подозревал, что вскоре услышит диагноз — рак горла, вызванный вирусом, который передается во время орального секса.

Мужчина удивился, когда узнал, что его рак горла вызвал оральный секс

Заболел раком горла из-за орального секса. Фото из открытых источников

Фрэнк Лейн в ноябре 2023 года обратил внимание на твердый отек на шее во время бритья.

"Я брился, потрогал шею и подумал: что-то немного твердовато. Это был просто легкий отек", — подумал Фрэнк, полагая, что аномалия вызвана лимфатическими узлами.

Однако когда через две недели отек не исчез, Фрэнк решил обратиться в медучреждение. Врач обнаружил, что у Фрэнка опухоль размером с яйцо. Мужчине сделали биопсию, и через 10 дней ему поставили диагноз – рак горла.

После дальнейших консультаций с врачами Фрэнк узнал, что раковая опухоль была вызвана вирусом папилломы человека (ВПЧ). Как рассказал Френсис, по словам врачей, рак передался ему во время орального секса еще несколько десятилетий назад, вероятно, когда он служил в армии в 1980-х.

"Когда он сказал, что у вас рак горла из-за орального секса, это стало неожиданностью. Некоторые ребята, которым я рассказывал об этом на работе, засмеялись не потому, что у меня был рак, а потому, как он возник", — заметил Фрэнк.

После установления диагноза Фрэнк прошел два курса химиотерапии и шестинедельную лучевую терапию. Он говорит, что даже служба в армии не была настолько болезненной, как его попытки избавиться от рака горла. Лечение дало результат и рак удалось побороть. Теперь мужчина проходит регулярные обследования каждые два месяца.

"Мой совет – не занимайтесь оральным сексом", – пошутил Фрэнк, а впоследствии добавил "для тех, кто не может этого понять, мой совет – если у вас есть какие-то необычные симптомы, не игнорируйте их, а обследуйтесь".

Вирус папилломы человека – это группа вирусов, являющаяся одной из самых распространенных инфекций в мире. Есть более 200 различных типов ВПЧ, которые могут инфицировать кожу и слизистые. Приблизительно 3 из 4 сексуально активных людей заражаются ВПЧ в течение жизни. Большинство типов ВПЧ не наносят вреда и исчезают самостоятельно благодаря иммунной системе организма. Однако некоторые штаммы более опасны и могут вызвать рак не только шейки матки, но и анального канала, пениса, горла и рта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех признаках того, что рак уже запущен и неизлечим.

Также "Комментарии" писали, что Украина впервые вводит вакцинацию против вируса папилломы человека.



Источник: https://www.thesun.co.uk/health/36174058/throat-cancer-oral-sex-in-20s/
