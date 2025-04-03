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Молодая женщина умирает от рака, потому что думала, что имеет проблемы из-за вегетарианства

Даже врачи не могли поверить, что у женщины, не имеющей видимых проблем со здоровьем, запущенный рак

сегодня, 18:22
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Ткачик Олеся

В Великобритании 41-летняя мать троих детей узнала о неизлечимом раке кишечника только через год после его развития. Болезнь не проявляла никаких очевидных симптомов, а первые тревожные признаки появились случайно во время донорства крови.

Молодая женщина умирает от рака, потому что думала, что имеет проблемы из-за вегетарианства

Дженни Гарнер

Дженни Гарнер вспоминает, что в ноябре прошлого года ей был поставлен страшный диагноз – рак кишечника, который уже успел распространиться на лимфатические узлы в желудке.

"Когда я пришла сдавать кровь, капля не опустилась полностью – это свидетельствовало о низком уровне железа. Но тогда мне сказали, что его еще достаточно для донорства, и я не придала этому значения. Я подумала, что это из-за моей вегетарианской диеты", – рассказывает женщина.

Медицинский персонал посоветовал ей обратиться к врачу для получения железосодержащих добавок. Просмотрев ее медицинскую карточку, терапевт обнаружил, что уровень железа в ее организме снижен еще с декабря 2023 года. Дальнейшие анализы показали еще более сильное падение показателя, что заставило врачей заподозрить внутреннее кровотечение.

Госпожа Гарнер назначили фекальный иммунохимический тест (FIT) – анализ кала, позволяющий выявить скрытую кровь, что может свидетельствовать об онкологическом заболевании.

"Мне сказали: 'Не думаю, что у вас рак, ведь у вас нет никаких симптомов, но нужно исключить такую возможность", – вспоминает женщина.

Однако результаты теста оказались положительными. Ее срочно направили в онкологическое отделение местной больницы, где в ноябре была проведена колоноскопия. Во время процедуры врачи заметили "покрасневший кровоточащий участок".

"Я спросила, что это, но мне сказали, что обсудят это позже. Я тогда поняла, что новости будут не лучшими", – делится женщина.

Менее чем через полчаса врачи подтвердили, что у нее рак кишечника. Из-за задержек в работе NHS операцию по удалению опухоли провели только через два месяца, однако она прошла успешно.

Однако уже через месяц после хирургического вмешательства Дженни почувствовала боль в животе. Компьютерная томография показала увеличение лимфатических узлов по желудку. Из-за их расположения операция была слишком рискованной, и врачи сочли рак неизлечимым.

"Я была ошеломлена, все происходило как в тумане. Не могла поверить, что в 41 год мне сообщат, что мне осталось мало времени. Мое первое мнение было о детях", – говорит Дженни.

Вместе с мужем Майком, 46-летним офицером ВМС, она пытается максимально использовать оставшееся время, проводя его с детьми – 14-летней Изабель, 11-летним Томасом и 10-летней Шарлоттой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что врачи убеждали женщину, что у нее стресс от развода, у оказалась смертельная болезнь.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14562405/mum-terminal-bowel-cancer-gut-vegetarian-blood-donation.html
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