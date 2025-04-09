Молодая мама назвала симптомы, указывающие на рак мозга, которые все игнорируют

Сьюзан Эш из американского штата Нью-Гэмпшир наслаждалась первыми месяцами материнства, когда вдруг начала замечать странные зрительные вспышки. Женщина была убеждена, что причина – гормональные изменения после беременности или мигрени, которые беспокоили ее с детства.

Сьюзан Эш

Но уже через три месяца после рождения дочери она потеряла сознание прямо во время футбольного матча. Ее доставили в больницу, где медики обнаружили причину — опухоль головного мозга.

Врачи успокоили: образование доброкачественное и, вероятно, было в организме много лет, возможно, еще с рождения. Однако гормональные изменения, вызванные беременностью, могли ускорить ее рост и повлечь за собой серьезные симптомы — среди них и судороги.

"Я была парализована от страха, – вспоминает 25-летняя Сьюзан. — Обнимала свою трехмесячную дочь, рыдая и молясь, чтобы она не росла без мамы".

Первые симптомы – головная боль, размытость зрения, вспышки света с правой стороны – она игнорировала, считая, что это последствия усталости и стресса после родов.

"Когда я вернулась к работе через семь недель после рождения дочери, приступы участились и продолжались дольше", – рассказала она.

Обследование выявило опухоль на левой затылочной части мозга — участке, ответственном за обработку изображений из правого глаза. Ее месторасположение объяснило зрительные нарушения, с которыми сталкивалась женщина.

По словам врачей, во время беременности уровень гормонов, в частности эстрогена и прогестерона, значительно повышается, и это может стимулировать рост существующих опухолей, даже ранее не проявлявшихся симптомами.

Медики предложили два варианта: оставить опухоль или удалить ее, рискуя потерять зрение правым глазом. Сьюзан выбрала операцию: "Даже если потерять зрение – это небольшая цена за жизнь".

Сейчас, спустя восемь месяцев после родов, она не может водить авто и вынуждена была оставить работу из-за риска новых нападений.

Тем не менее, Сьюзан находит силы поддерживать других. Она делится своей историей онлайн, стремясь повысить осведомленность о симптомах опухолей мозга и дать надежду переживающим подобное.

По статистике, в США ежегодно около 90 тысяч человек получают диагноз опухоли мозга, чаще всего в возрасте после 40 лет. Но из-за неспецифических симптомов, таких как мигрени, тошнота или нарушение зрения, диагноз могут годами не устанавливать.

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