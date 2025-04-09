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Молодая мама назвала симптомы, указывающие на рак мозга, которые все игнорируют

Молодая женщина рассказала, что годами испытывала тревожные симптомы, но никогда не думала, что они указывают на рак

сегодня, 16:24
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Ткачик Олеся

Сьюзан Эш из американского штата Нью-Гэмпшир наслаждалась первыми месяцами материнства, когда вдруг начала замечать странные зрительные вспышки. Женщина была убеждена, что причина – гормональные изменения после беременности или мигрени, которые беспокоили ее с детства.

Молодая мама назвала симптомы, указывающие на рак мозга, которые все игнорируют

Сьюзан Эш

Но уже через три месяца после рождения дочери она потеряла сознание прямо во время футбольного матча. Ее доставили в больницу, где медики обнаружили причину — опухоль головного мозга.

Врачи успокоили: образование доброкачественное и, вероятно, было в организме много лет, возможно, еще с рождения. Однако гормональные изменения, вызванные беременностью, могли ускорить ее рост и повлечь за собой серьезные симптомы — среди них и судороги.

"Я была парализована от страха, – вспоминает 25-летняя Сьюзан. — Обнимала свою трехмесячную дочь, рыдая и молясь, чтобы она не росла без мамы".

Первые симптомы – головная боль, размытость зрения, вспышки света с правой стороны – она игнорировала, считая, что это последствия усталости и стресса после родов.

"Когда я вернулась к работе через семь недель после рождения дочери, приступы участились и продолжались дольше", – рассказала она.

Обследование выявило опухоль на левой затылочной части мозга — участке, ответственном за обработку изображений из правого глаза. Ее месторасположение объяснило зрительные нарушения, с которыми сталкивалась женщина.

По словам врачей, во время беременности уровень гормонов, в частности эстрогена и прогестерона, значительно повышается, и это может стимулировать рост существующих опухолей, даже ранее не проявлявшихся симптомами.

Медики предложили два варианта: оставить опухоль или удалить ее, рискуя потерять зрение правым глазом. Сьюзан выбрала операцию: "Даже если потерять зрение – это небольшая цена за жизнь".

Сейчас, спустя восемь месяцев после родов, она не может водить авто и вынуждена была оставить работу из-за риска новых нападений.

Тем не менее, Сьюзан находит силы поддерживать других. Она делится своей историей онлайн, стремясь повысить осведомленность о симптомах опухолей мозга и дать надежду переживающим подобное.

По статистике, в США ежегодно около 90 тысяч человек получают диагноз опухоли мозга, чаще всего в возрасте после 40 лет. Но из-за неспецифических симптомов, таких как мигрени, тошнота или нарушение зрения, диагноз могут годами не устанавливать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие продукты могут вызвать рак.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14583547/brain-cancer-new-mother-pregnancy-hormones-susan-ash.html
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