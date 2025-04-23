Молодая девушка постоянно жаловалась на усталость: через семь месяцев она умерла

21-летняя британка Анна Элмс ушла из жизни всего через семь месяцев после того, как узнала о тяжелом онкологическом заболевании. В феврале прошлого года девушка обратилась к врачам с жалобами на постоянную усталость и внезапно услышала диагноз: лейкемия. Агрессивная форма рака, поражающая кроветворную систему, унесла ее жизнь уже в сентябре.

Анна Элмс

Ее лучший друг, Гарри Эшкрофт, которому также 21 год, поделился болезненными воспоминаниями о том моменте, когда узнал о болезни Анны.

"Моя мама позвонила и сказала… Я сразу написал Анне, даже не ожидая ответа, но она ответила. Я не мог в это поверить", – признался он.

Гарри учится в университете в Ливерпуле. Чтобы почтить память подруги, он готовится к символическому походу – пройти 180 миль от Ливерпуля до Глостершира, откуда родом Анна.

"Она была веселой, остроумной, всегда теплой, много улыбалась. Анна могла осветить собой любое помещение", — вспоминает Гарри.

Их дружба началась еще в детстве. По словам Гарри, обе семьи переехали на одну и ту же улицу почти одновременно, когда им было всего по несколько лет. Они жили всего в четырех домах друг от друга.

"Возможно, мы стали друзьями просто потому, что наша деревня была маленькая. В нашем тупике жило пять-шесть семей, и все дети играли вместе. Наши семьи дружили, наши братья и сестры были друзьями. А мы с Анной стали лучшими друзьями", – рассказывает парень.

Они проводили вместе все каникулы и выходные. "Анна была моей самой длинной дружбой — мы знали с тех пор, как научились ходить, и оставались друзьями до самой ее смерти", — говорит он.

Среди любимых воспоминаний Гарри называет зиму, когда им было 13 или 14 лет: "Тогда выпало много снега, а в деревне это означало, что все буквально были заблокированы — мы вместе долго гуляли по снежным улицам. Я вспоминал это на ее похоронах…".

Также он с теплотой вспоминает летние дни, когда они катались на велосипедах, а один тащил другого на скейтборде.

"У нас столько теплых воспоминаний – трудно выбрать что-то одно. Мы всегда праздновали Новый год вместе с семьями. Мы были лучшими друзьями, сколько себя помню", — делится Гарри.

Даже когда они повзрослели, их связь не разорвалась. "Мы перестали так часто играть на улице, как в детстве, но кто-то из нас всегда находил время, чтобы просто прийти и поговорить. Мы оставались друзьями, несмотря на годы", – добавил он.

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