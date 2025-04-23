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Коронавирус может запускать рак в организме: шокирующее исследование

Ученые обнаружили, что коронавирус может «выключать» защиту организма от рака

сегодня, 11:17
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Ткачик Олеся

Хотя пандемия COVID-19 официально объявлена завершенной, ее последствия могут преследовать человечество еще десятилетиями. Известный врач и биомедицинский предприниматель доктор Патрик Сун-Шионг предупреждает о возможной "второй пандемии" — на этот раз неинфекционной, но не менее опасной. По его мнению, коронавирус может действовать как онкогенный вирус, то есть способный запускать развитие рака.

Коронавирус может запускать рак в организме: шокирующее исследование

Коронавирус провоцирует рак

По словам врача, последнее исследование Национального института здоровья США и Университета Калифорнии в Сан-Франциско подтверждает его худшие опасения. Оказалось, что COVID-19 может изменять активность генов, делая их более уязвимыми к мутациям, а также ингибировать ключевые белки, которые угнетают образование опухолей. Среди таких белков – знаменитый p53, исполняющий роль "сторожа" в борьбе с онкоклеточками.

Эти изменения особенно тревожны, учитывая, что, по оценкам, около 77% американцев уже имели контакт с вирусом. Исследователи также обнаружили, что белки шипов SARS-CoV-2 могут проникать в клетки через рецепторы ACE2 – те же, которые содержатся в большом количестве в тканях поджелудочной, толстой кишки и других органов. Это может объяснить стремительный рост некоторых видов рака, особенно среди молодежи.

Только в этом году рак диагностируют у 80 тысяч американцев в возрасте до 40 лет. Особенно стремительно растет количество случаев рака толстой кишки и груди. Прогнозы на 2030 год – неутешительные: в возрастной группе 20–34 года количество случаев рака кишечника вырастет почти на 90%.

Несмотря на то, что исследования пока находятся на начальной стадии, ученые отмечают: COVID может создавать благоприятную среду для возникновения рака из-за хронического воспаления, генетических сбоев и угнетения иммунной системы. Врач Сун-Шионг призывает к немедленным действиям: "У нас есть шанс опередить беду — и мы должны им воспользоваться".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о "тихих видах рака", которые убивают незаметно.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14632415/oncologist-cause-cancer-epidemic-young-people-patrick-soon-shiong.html
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