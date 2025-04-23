Коронавирус может запускать рак в организме: шокирующее исследование

Хотя пандемия COVID-19 официально объявлена завершенной, ее последствия могут преследовать человечество еще десятилетиями. Известный врач и биомедицинский предприниматель доктор Патрик Сун-Шионг предупреждает о возможной "второй пандемии" — на этот раз неинфекционной, но не менее опасной. По его мнению, коронавирус может действовать как онкогенный вирус, то есть способный запускать развитие рака.

Коронавирус провоцирует рак

По словам врача, последнее исследование Национального института здоровья США и Университета Калифорнии в Сан-Франциско подтверждает его худшие опасения. Оказалось, что COVID-19 может изменять активность генов, делая их более уязвимыми к мутациям, а также ингибировать ключевые белки, которые угнетают образование опухолей. Среди таких белков – знаменитый p53, исполняющий роль "сторожа" в борьбе с онкоклеточками.

Эти изменения особенно тревожны, учитывая, что, по оценкам, около 77% американцев уже имели контакт с вирусом. Исследователи также обнаружили, что белки шипов SARS-CoV-2 могут проникать в клетки через рецепторы ACE2 – те же, которые содержатся в большом количестве в тканях поджелудочной, толстой кишки и других органов. Это может объяснить стремительный рост некоторых видов рака, особенно среди молодежи.

Только в этом году рак диагностируют у 80 тысяч американцев в возрасте до 40 лет. Особенно стремительно растет количество случаев рака толстой кишки и груди. Прогнозы на 2030 год – неутешительные: в возрастной группе 20–34 года количество случаев рака кишечника вырастет почти на 90%.

Несмотря на то, что исследования пока находятся на начальной стадии, ученые отмечают: COVID может создавать благоприятную среду для возникновения рака из-за хронического воспаления, генетических сбоев и угнетения иммунной системы. Врач Сун-Шионг призывает к немедленным действиям: "У нас есть шанс опередить беду — и мы должны им воспользоваться".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о "тихих видах рака", которые убивают незаметно.



