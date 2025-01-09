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Когда головокружение может быть признаком онкологии

Симптомы онкологии могут быть разными, но следует обратиться к врачу

сегодня, 12:33
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Недилько Ксения

Головокружение – это распространенный симптом, который может возникать по разным причинам, от стресса и усталости до серьезных заболеваний. Однако в некоторых случаях этот симптом может свидетельствовать о наличии онкологии. Важно своевременно распознать тревожные признаки и обратиться к врачу.

Когда головокружение может быть признаком онкологии

Иллюстративное фото

Почему возникает головокружение?

Головокружение может быть вызвано нарушением работы вестибулярного аппарата, сердечно-сосудистой системы или мозга. В то же время оно может являться результатом изменений в кровообращении, недостатке кислорода или сдавливании структур мозга, что характерно для некоторых онкологических заболеваний.

Когда головокружение может свидетельствовать об онкологии?

1. Опухоли головного мозга

Одной из наиболее тревожных причин головокружения является опухоль в головном мозге. Новообразование может оказывать давление на участки мозга, отвечающие за равновесие и координацию. В таком случае головокружение часто сопровождается:

головной болью (особенно утром или после изменения положения тела);

тошнотой и рвотой;

нарушением зрения или слуха;

изменениями в движениях или чувствительности.

2. Метастазы в мозг

Некоторые виды рака (например рак легких, молочной железы или меланома) могут распространяться в мозг. Метастазы сдавливают мозговые структуры, что также приводит к головокружению, слабости и неврологическим нарушениям.

3. Онкогематологические заболевания

Головокружение может возникать из-за анемии, часто сопровождающей рак крови (лейкемию или лимфому). Недостаточное количество эритроцитов приводит к понижению уровня кислорода в мозге, что вызывает слабость и потерю равновесия.

4. Рак внутреннего уха или слухового нерва

Опухоли вестибулярного аппарата, например невринома слухового нерва, могут вызвать сильное головокружение, шум в ушах и прогрессирующую потерю слуха.

Дополнительные тревожные симптомы

Головокружение может указывать на онкологию, если оно сопровождается следующими признаками:

постоянная или усиленная головная боль;

слабость в конечностях;

нарушение речи или зрения;

резкое снижение веса;

длительная тошнота или рвота;

потеря сознания.

Что делать?

Если головокружение становится частым, сопровождается другими тревожными симптомами или не проходит после отдыха, важно обратиться к врачу. Для диагностики могут потребоваться:

магнитно-резонансная томография (МРТ);

компьютерная томография (КТ);

анализы крови;

консультация невролога или онколога

Головокружение – это не всегда признак онкологии, однако игнорировать этот симптом не стоит. Ранняя диагностика существенно повышает шансы успешного лечения в случае онкологических заболеваний. Заботьтесь о своем здоровье и обращайте внимание на сигналы, подаваемые организмом.

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