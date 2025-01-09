Когда головокружение может быть признаком онкологии

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Недилько Ксения
Головокружение – это распространенный симптом, который может возникать по разным причинам, от стресса и усталости до серьезных заболеваний. Однако в некоторых случаях этот симптом может свидетельствовать о наличии онкологии. Важно своевременно распознать тревожные признаки и обратиться к врачу.
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Почему возникает головокружение?
Головокружение может быть вызвано нарушением работы вестибулярного аппарата, сердечно-сосудистой системы или мозга. В то же время оно может являться результатом изменений в кровообращении, недостатке кислорода или сдавливании структур мозга, что характерно для некоторых онкологических заболеваний.
Когда головокружение может свидетельствовать об онкологии?
1. Опухоли головного мозга
Одной из наиболее тревожных причин головокружения является опухоль в головном мозге. Новообразование может оказывать давление на участки мозга, отвечающие за равновесие и координацию. В таком случае головокружение часто сопровождается:
головной болью (особенно утром или после изменения положения тела);
тошнотой и рвотой;
нарушением зрения или слуха;
изменениями в движениях или чувствительности.
2. Метастазы в мозг
Некоторые виды рака (например рак легких, молочной железы или меланома) могут распространяться в мозг. Метастазы сдавливают мозговые структуры, что также приводит к головокружению, слабости и неврологическим нарушениям.
3. Онкогематологические заболевания
Головокружение может возникать из-за анемии, часто сопровождающей рак крови (лейкемию или лимфому). Недостаточное количество эритроцитов приводит к понижению уровня кислорода в мозге, что вызывает слабость и потерю равновесия.
4. Рак внутреннего уха или слухового нерва
Опухоли вестибулярного аппарата, например невринома слухового нерва, могут вызвать сильное головокружение, шум в ушах и прогрессирующую потерю слуха.
Дополнительные тревожные симптомы
Головокружение может указывать на онкологию, если оно сопровождается следующими признаками:
постоянная или усиленная головная боль;
слабость в конечностях;
нарушение речи или зрения;
резкое снижение веса;
длительная тошнота или рвота;
потеря сознания.
Что делать?
Если головокружение становится частым, сопровождается другими тревожными симптомами или не проходит после отдыха, важно обратиться к врачу. Для диагностики могут потребоваться:
магнитно-резонансная томография (МРТ);
компьютерная томография (КТ);
анализы крови;
консультация невролога или онколога
Головокружение – это не всегда признак онкологии, однако игнорировать этот симптом не стоит. Ранняя диагностика существенно повышает шансы успешного лечения в случае онкологических заболеваний. Заботьтесь о своем здоровье и обращайте внимание на сигналы, подаваемые организмом.
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