Игнорирование этих симптомов может привести к ампутации пениса: в чем угроза

Врачи отмечают, что мужчинам важно быть внимательными и рассказали о симптомах, указывающих на рак пениса. Смертность от этого вида рака больше, чем от рака яичек.

Мужчина. Иллюстративное фото

Рак полового члена, как известно, затруднительно выявить, поскольку симптомы можно легко спутать с менее серьезными проблемами, о которых мужчины часто стесняются говорить, пишет издание Daily mail.

При этом отмечается, что у мужчин, у которых диагностирован рак полового члена на ранней стадии, более 90 процентов выживают не менее пяти лет после установления диагноза. Выявление болезни на поздних стадиях не дает шансов.

Исследователи отмечают, что рак может развиваться где угодно на пенисе, большинство случаев рака поражают крайнюю плоть или головку (головку) полового члена.

"К распространенным ранним симптомам относятся изменение цвета кожи, которая часто бывает красной или синевато-коричневой, постоянная сыпь или язва, продолжающаяся дольше месяца, а также очевидная опухоль или нарост на пенисе или в области паха вокруг него. Другие тревожные признаки включают кровотечение, аномальные выделения и фимоз.

При этом, по данным врачей, указанные симптомы не всегда являются причиной для серьезного беспокойства и обычно являются результатом инфекции, такой как молочница или воспалительные процессы.

"Также нередко у мужчин возникает кровотечение после травмы чувствительного участка, который может привести к разрыву уздечки — полоски ткани, соединяющей крайнюю плоть с головкой пениса. Это может произойти после полового акта", — пишет издание.

Врачи советуют мужчинам не игнорировать какие-либо аномальные изменения в этом участке, как бы незначительны они ни были, и обращаться к врачу, если они их беспокоят.

Если рак обнаруживают позже, возможно, из-за того, что пациенты затягивают обращение за помощью, лечение гораздо агрессивнее. Лечение может включать удаление верхнего слоя кожи из головки пениса, вырезание лимфатических узлов, помогающих организму бороться с инфекцией, а также ампутацию.

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