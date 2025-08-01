logo

BTC/USD

114431

ETH/USD

3570.8

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

47.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Игнорирование этих симптомов может привести к ампутации пениса: в чем угроза
commentss НОВОСТИ Все новости

Игнорирование этих симптомов может привести к ампутации пениса: в чем угроза

Какие симптомы указывают на рак пениса

1 августа 2025, 20:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Врачи отмечают, что мужчинам важно быть внимательными и рассказали о симптомах, указывающих на рак пениса. Смертность от этого вида рака больше, чем от рака яичек.

Игнорирование этих симптомов может привести к ампутации пениса: в чем угроза

Мужчина. Иллюстративное фото

Рак полового члена, как известно, затруднительно выявить, поскольку симптомы можно легко спутать с менее серьезными проблемами, о которых мужчины часто стесняются говорить, пишет издание Daily mail.

При этом отмечается, что у мужчин, у которых диагностирован рак полового члена на ранней стадии, более 90 процентов выживают не менее пяти лет после установления диагноза. Выявление болезни на поздних стадиях не дает шансов.

Исследователи отмечают, что рак может развиваться где угодно на пенисе, большинство случаев рака поражают крайнюю плоть или головку (головку) полового члена.

"К распространенным ранним симптомам относятся изменение цвета кожи, которая часто бывает красной или синевато-коричневой, постоянная сыпь или язва, продолжающаяся дольше месяца, а также очевидная опухоль или нарост на пенисе или в области паха вокруг него. Другие тревожные признаки включают кровотечение, аномальные выделения и фимоз.

При этом, по данным врачей, указанные симптомы не всегда являются причиной для серьезного беспокойства и обычно являются результатом инфекции, такой как молочница или воспалительные процессы.

"Также нередко у мужчин возникает кровотечение после травмы чувствительного участка, который может привести к разрыву уздечки — полоски ткани, соединяющей крайнюю плоть с головкой пениса. Это может произойти после полового акта", — пишет издание.

Врачи советуют мужчинам не игнорировать какие-либо аномальные изменения в этом участке, как бы незначительны они ни были, и обращаться к врачу, если они их беспокоят.

Если рак обнаруживают позже, возможно, из-за того, что пациенты затягивают обращение за помощью, лечение гораздо агрессивнее. Лечение может включать удаление верхнего слоя кожи из головки пениса, вырезание лимфатических узлов, помогающих организму бороться с инфекцией, а также ампутацию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты защитят от рака простаты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14958533/penis-cancer-GP-testicular-men.html
Теги:

Новости

Все новости