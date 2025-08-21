Гель-лак стал незаменимым атрибутом женского ухода за руками. Он держится долго, выглядит аккуратно и позволяет забыть о маникюре на несколько недель. Однако все чаще появляются опасения: не вредит ли он здоровью, в частности – может ли стать причиной рака ногтей или кожи?

Гель-лак и рак: есть ли опасность для ваших ногтей

В чем главная опасность гель-лака

УФ-лампы для полимеризации.

При сушке гель-лака используются лампы, излучающие ультрафиолет (УФ). Именно он считается главным фактором риска, ведь УФ-лучи могут повреждать ДНК клеток. Это повышает риск развития рака кожи вокруг ногтей, в частности, меланомы.

Химический состав покрытия.

Некоторые дешевые гель-лаки могут содержать формальдегид, толуол или другие токсичные компоненты. Они раздражают кожу, вызывают аллергические реакции и ослабляют ногтевую пластину. Однако прямой связи именно с раком не обнаружено.

Что говорят исследования

Американские ученые обнаружили, что при частом использовании УФ-ламп (раз в 2–3 недели в течение многих лет) риск повреждения ДНК клеток возрастает. Однако статистика развития рака именно из-за маникюрных ламп пока минимальна.

В большинстве случаев проблемы возникают у людей с очень светлой кожей, наследственной склонностью к онкологии или злоупотребляющим салонными процедурами десятилетиями.

Как снизить риски

Перед процедурой используйте солнцезащитный крем (SPF 30–50) на руки.

Надевайте специальные перчатки без пальцев, которые оставляют открытыми только ногти.

Выбирайте LED-лампы, ведь они излучают меньше вредного УФ.

Не делайте гель-лак постоянно, давайте ногтям отдыхать.

Предпочитайте качественные материалы от проверенных производителей.

Гель-лак сам по себе не вызывает рак ногтей. Потенциальная опасность связана преимущественно с ультрафиолетовым излучением ламп, применяемых при маникюре. Если соблюдать правила безопасности, пользоваться защитой и не злоупотреблять процедурой, риск развития онкологии остается очень низким.

Так что гель-лак можно считать безопасным для большинства женщин – главное, делать его с умом.

Напомним, портал "Комментарии" писал о симптоме, который может сигнализировать о скрытом раке.