logo

BTC/USD

98308.78

ETH/USD

2741.64

LTC/USD

129.08

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Фиброаденома груди: можно ли с ней жить и когда нужно оперировать
commentss НОВОСТИ Все новости

Фиброаденома груди: можно ли с ней жить и когда нужно оперировать

От чего может появиться фиброаденома

сегодня, 14:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Фиброаденома молочной железы – это доброкачественная опухоль, состоящая из железистой и соединительной ткани. Она наиболее часто встречается у женщин молодого возраста (до 35 лет), но может возникать и в старшем возрасте. Это одно из самых распространенных новообразований груди, обычно не представляющее угрозы для жизни.

Фиброаденома груди: можно ли с ней жить и когда нужно оперировать

Иллюстративное фото

Причины возникновения

Основной причиной развития фиброаденомы считают гормональные изменения, особенно повышенный уровень эстрогена. Факторы, которые могут способствовать ее появлению, включают:

Генетическую предрасположенность;

Гормональные нарушения;

Беременность и кормление грудью;

Стресс и нездоровый образ жизни.

Симптомы и диагностика

Фиброаденома обычно проявляется в виде округлого уплотнения в груди, которое имеет четкие границы и легко смещается под кожей. Она безболезненна, поэтому часто оказывается случайно во время самообследования или профилактического осмотра.

Диагностика фиброаденомы включает:

УЗИ молочных желез – для молодых женщин;

Маммографию – после 40 лет;

Биопсию – при подозрении на злокачественное перерождение.

Нужно ли лечить фиброаденому?

В большинстве случаев фиброаденома не нуждается в хирургическом лечении и только наблюдается врачом. Если опухоль не растет, не изменяет структуру и не приводит к дискомфорту, женщина может с ней жить без необходимости операции.

Когда нужно оперировать?

Хирургическое вмешательство рекомендуется в следующих случаях:

Быстрый рост опухоли (более 1 см за несколько месяцев);

Большой размер (более 2-3 см), что влечет за собой косметический или физический дискомфорт;

Подозрение на злокачественное перерождение;

Желание пациентки удалить новообразование по эстетическим или психологическим причинам.

Методы хирургического лечения

Секторальная резекция – удаление опухоли вместе с частью здоровой ткани;

Энуклеация – выщелачивание фиброаденомы, если нет подозрения на рак;

Криодеструкция и лазерное удаление – малоинвазивные методы, используемые в некоторых клиниках.

Фиброаденома груди в большинстве случаев безопасна и не требует немедленного лечения. Однако важно регулярно проходить обследование и контролировать состояние новообразования. Если врач рекомендует операцию, не следует откладывать ее, особенно при наличии факторов риска. Самообследование, здоровый образ жизни и своевременное обращение к специалисту помогут избежать осложнений и сохранить женское здоровье.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости