Фиброаденома груди: можно ли с ней жить и когда нужно оперировать

Фиброаденома молочной железы – это доброкачественная опухоль, состоящая из железистой и соединительной ткани. Она наиболее часто встречается у женщин молодого возраста (до 35 лет), но может возникать и в старшем возрасте. Это одно из самых распространенных новообразований груди, обычно не представляющее угрозы для жизни.

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Причины возникновения

Основной причиной развития фиброаденомы считают гормональные изменения, особенно повышенный уровень эстрогена. Факторы, которые могут способствовать ее появлению, включают:

Генетическую предрасположенность;

Гормональные нарушения;

Беременность и кормление грудью;

Стресс и нездоровый образ жизни.

Симптомы и диагностика

Фиброаденома обычно проявляется в виде округлого уплотнения в груди, которое имеет четкие границы и легко смещается под кожей. Она безболезненна, поэтому часто оказывается случайно во время самообследования или профилактического осмотра.

Диагностика фиброаденомы включает:

УЗИ молочных желез – для молодых женщин;

Маммографию – после 40 лет;

Биопсию – при подозрении на злокачественное перерождение.

Нужно ли лечить фиброаденому?

В большинстве случаев фиброаденома не нуждается в хирургическом лечении и только наблюдается врачом. Если опухоль не растет, не изменяет структуру и не приводит к дискомфорту, женщина может с ней жить без необходимости операции.

Когда нужно оперировать?

Хирургическое вмешательство рекомендуется в следующих случаях:

Быстрый рост опухоли (более 1 см за несколько месяцев);

Большой размер (более 2-3 см), что влечет за собой косметический или физический дискомфорт;

Подозрение на злокачественное перерождение;

Желание пациентки удалить новообразование по эстетическим или психологическим причинам.

Методы хирургического лечения

Секторальная резекция – удаление опухоли вместе с частью здоровой ткани;

Энуклеация – выщелачивание фиброаденомы, если нет подозрения на рак;

Криодеструкция и лазерное удаление – малоинвазивные методы, используемые в некоторых клиниках.

Фиброаденома груди в большинстве случаев безопасна и не требует немедленного лечения. Однако важно регулярно проходить обследование и контролировать состояние новообразования. Если врач рекомендует операцию, не следует откладывать ее, особенно при наличии факторов риска. Самообследование, здоровый образ жизни и своевременное обращение к специалисту помогут избежать осложнений и сохранить женское здоровье.