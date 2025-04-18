Этот симптом появляется на ранних стадиях рака: на что следует обратить внимание

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Кречмаровская Наталия
Рак – это группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом и распространением аномальных клеток. Раннее выявление рака значительно повышает шансы успешного лечения. Хотя специфические симптомы зависят от типа рака и пораженного органа, существует один общий симптом, который может появляться на ранних стадиях многих онкологических заболеваний – непонятная потеря веса.
Онкология. Иллюстративное фото
Непонятная потеря веса определяется как потеря значительного количества веса (4,5 кг или более или 5% и более от массы тела в течение 6-12 месяцев) без каких-либо очевидных причин, таких как изменение рациона, увеличение физической активности или стресс.
Существует несколько механизмов, с помощью которых рак может приводить к потере веса:
Увеличение метаболизма: Раковые клетки обладают высоким уровнем метаболической активности и потребляют большое количество энергии, что может приводить к истощению запасов организма.
Выработка цитокинов: Раковые клетки и иммунные клетки в ответ на рак могут производить цитокины – белки, влияющие на аппетит и метаболизм, часто приводя к снижению аппетита и увеличению распада мышечной ткани.
Нарушение всасывания питательных веществ: Раковые опухоли, особенно в желудочно-кишечном тракте, могут препятствовать нормальному всасыванию питательных веществ, что приводит к потере веса.
Анорексия, вызванная раком: Рак может вызвать потерю аппетита (анорексию) из-за различных механизмов, включая влияние цитокинов и изменения во вкусовых ощущениях.
Непонятная потеря веса может являться симптомом многих различных видов рака на ранних стадиях, включая:
Рак легких: На ранних стадиях может проявляться незначительная потеря веса.
Рак желудка: Опухоли желудка могут влиять на аппетит и пищеварение, что приводит к потере веса.
Рак поджелудочной железы: Часто сопровождается потерей веса из-за нарушений пищеварения и метаболических изменений.
Рак пищевода: Опухоли могут затруднять глотание, приводя к снижению потребления пищи и потере веса.
Некоторые лимфомы и лейкемии Эти виды рака крови могут влиять на метаболизм и аппетит.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как можно определить наличие рака по запаху.
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