Этот симптом появляется на ранних стадиях рака: на что следует обратить внимание

Рак – это группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом и распространением аномальных клеток. Раннее выявление рака значительно повышает шансы успешного лечения. Хотя специфические симптомы зависят от типа рака и пораженного органа, существует один общий симптом, который может появляться на ранних стадиях многих онкологических заболеваний – непонятная потеря веса.

Онкология. Иллюстративное фото

Непонятная потеря веса определяется как потеря значительного количества веса (4,5 кг или более или 5% и более от массы тела в течение 6-12 месяцев) без каких-либо очевидных причин, таких как изменение рациона, увеличение физической активности или стресс.

Существует несколько механизмов, с помощью которых рак может приводить к потере веса:

Увеличение метаболизма: Раковые клетки обладают высоким уровнем метаболической активности и потребляют большое количество энергии, что может приводить к истощению запасов организма.

Выработка цитокинов: Раковые клетки и иммунные клетки в ответ на рак могут производить цитокины – белки, влияющие на аппетит и метаболизм, часто приводя к снижению аппетита и увеличению распада мышечной ткани.

Нарушение всасывания питательных веществ: Раковые опухоли, особенно в желудочно-кишечном тракте, могут препятствовать нормальному всасыванию питательных веществ, что приводит к потере веса.

Анорексия, вызванная раком: Рак может вызвать потерю аппетита (анорексию) из-за различных механизмов, включая влияние цитокинов и изменения во вкусовых ощущениях.

Непонятная потеря веса может являться симптомом многих различных видов рака на ранних стадиях, включая:

Рак легких: На ранних стадиях может проявляться незначительная потеря веса.

Рак желудка: Опухоли желудка могут влиять на аппетит и пищеварение, что приводит к потере веса.

Рак поджелудочной железы: Часто сопровождается потерей веса из-за нарушений пищеварения и метаболических изменений.

Рак пищевода: Опухоли могут затруднять глотание, приводя к снижению потребления пищи и потере веса.

Некоторые лимфомы и лейкемии Эти виды рака крови могут влиять на метаболизм и аппетит.

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