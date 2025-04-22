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Эти «тихие виды рака» убивают незаметно из-за отсутствия угрожающих симптомов

Врачи назвали виды рака, которые запускают из-за отсутствия тревожных симптомов

сегодня, 11:08
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Ткачик Олеся

Смертность от большинства видов рака в США продолжает снижаться – об этом свидетельствует новый масштабный отчет Национального института здоровья (NIH) и Американской ассоциации сердца (AHA). По данным за 2018-2022 годы, уровень смертей ежегодно уменьшался на 1,7% среди мужчин и на 1,3% среди женщин.

Эти «тихие виды рака» убивают незаметно из-за отсутствия угрожающих симптомов

"Тихий" рак

Значительных результатов удалось добиться благодаря прогрессу в раннем выявлении, лечении и уходе за пациентами. Особенно заметны положительные сдвиги в детской онкологии – смертность среди детей и молодежи продолжает снижаться.

Впрочем, есть и тревожные тенденции. Смертность возрастает при раке поджелудочной, печени, матки, полости рта, костей и кожи. По словам экспертов, виновными в росте являются ожирение, старение населения, сложность диагностики и плохой доступ к скринингам. Многие симптомы этих видов рака появляются незаметно или путаются с другими болезнями, поэтому пациенты обращаются слишком поздно.

Особенно опасными остаются рак кожи (меланома), проявляющийся в виде изменений родинок, и рак горла и рта, вызывающий боль, охриплость или затруднение с проглатыванием. Рак печени и поджелудочной железы вызывают желтуху, потерю веса и боль в животе. В то же время рак матки может проявляться необычным кровотечением или давлением в тазу.

За четыре года больше всего выросли смертность от рака кожи, рта и гортани (на 2,1–2,4% у мужчин) и матки и печени у женщин.

Хотя общие тенденции положительные, врачи отмечают: регулярные обследования, здоровый образ жизни и внимательность к собственному организму остаются эффективным оружием в борьбе с онкологией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о признаках того, что рак уже запущен и неизлечим.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14632737/six-silent-cancers-quietly-surging-men-women-subtle-symptoms.html
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