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Эти симптомы свидетельствуют о раке желудка: когда нужно немедленно обращаться к врачу

Рак желудка поначалу протекает бессимптомно

28 января 2025, 16:05 comments2406
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Недилько Ксения

Рак желудка – это серьезное онкологическое заболевание, которое часто на начальных стадиях протекает бессимптомно. Однако существуют определенные признаки, которые могут свидетельствовать об этой болезни. Важно знать их, чтобы своевременно обратиться к врачу, ведь раннее выявление значительно повышает шансы успешного лечения.

Эти симптомы свидетельствуют о раке желудка: когда нужно немедленно обращаться к врачу

Иллюстративное фото

Основные симптомы рака желудка:

1. Постоянные боли в животе или дискомфорт в верхней части живота. Если боль появляется часто, независимо от приема пищи, или продолжительна, это повод насторожиться.

2. Ощущение тяжести после еды. Даже после небольшой порции пищи вы ощущаете переполненность желудка.

3. Утрата аппетита. Желание есть может исчезнуть без видимых причин.

4. Необоснованная потеря веса. Если вы замечаете быстрое похудение, это может свидетельствовать о нарушении работы организма.

5. Изжога или частые отрыжки. Хотя эти симптомы могут быть связаны с другими заболеваниями, их появление в сочетании с другими факторами требует внимания.

6. Тошнота и рвота. Особенно тревожно, если в рвоте появляется кровь или темный цвет.

7. Черный или кровянистый стул. Это может являться признаком внутреннего кровотечения в желудке.

8. Слабость и постоянная усталость. Они возникают из-за анемии, часто сопровождающей рак желудка.

Когда немедленно следует обращаться к врачу?

Если у вас наблюдается один или несколько из перечисленных симптомов, не стоит их игнорировать. Немедленно обратитесь к врачу, если:

вы чувствуете сильную непроходящую боль;

есть рвота с кровью или черный стул;

быстро теряете вес без явных причин;

наблюдаете постоянную слабость и потерю аппетита.

Диагностика рака желудка

Для установления диагноза врач может назначить следующие обследования:

эндоскопия желудка (гастроскопия);

анализ крови на онкомаркеры;

биопсия тканей желудка;

ультразвуковое исследование органов брюшной полости;

компьютерная томография (КТ)

Важность ранней диагностики

На начальных стадиях рак желудка часто подвергается эффективному лечению. Поэтому регулярные профилактические обследования, особенно для людей из группы риска (наследственность, хронические гастриты, язвы), критически важны.

Не игнорируйте сигналы собственного организма! При любых подозрениях обратитесь к врачу. Здоровье – это самая большая ценность, и ваша жизнь зависит от вашей внимательности к себе.



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