Эта популярная кулинарная добавка вызывает агрессивную форму рака

Одни из самых распространенных кулинарных масел, ежедневно использующих миллионы людей, могут повышать риск развития агрессивной формы рака груди. Об этом предупреждает ведущий британский онколог, профессор Джастин Стеббинг.

Растительное масло

Медики считают, что линолевая кислота, содержащаяся во многих маслах, в частности соевой, подсолнечной и кукурузной, при нагревании может способствовать росту и размножению раковых клеток. Поэтому профессор советует ограничить потребление таких масел, особенно людям с повышенным риском онкологических заболеваний. Он также отметил, что в оливковом масле содержание линолевой кислоты значительно ниже.

В новой публикации Стеббинг назвал результаты недавнего исследования, проведенного в медицинском колледже Weill Cornell в Нью-Йорке, "весомыми". Ученые обнаружили, что линолевая кислота может излишне активировать клеточный "контрольный центр", тем самым стимулируя рост рака груди.

Это подтвердили эксперименты на мышах с трехкратно отрицательной формой рака груди – наиболее агрессивной разновидностью заболевания. Животным давали пищу с высоким содержанием линолевой кислоты, и в результате у них выросли значительно большие опухоли, чем у контрольной группы.

Более того, повышенный уровень этой кислоты обнаружили и в анализах крови пациенток с трехкратно отрицательным раком груди. По словам старшего автора исследования, доктора Джона Блениса, теперь понятно, как именно линолевая кислота "питает" рост опухолей и кому могут быть полезны индивидуальные пищевые рекомендации.

Несмотря на тревожные результаты, профессор Стеббинг призывает к взвешенному подходу. По его словам, новые данные не означают, что следует полностью исключить масла из рациона. Вместо этого следует употреблять их умеренно и избирательно, особенно тем, кто имеет онкологические риски.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что женщина, получившая неизлечимый рак, рассказала историю, которая должна предостеречь каждого.



