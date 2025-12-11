Донор спермы был носителем смертельной мутации: он стал отцом почти 200 детей

Донор спермы, не знавший, что является носителем редкой опасной мутации, стал биологическим отцом по меньшей мере 197 детей в разных странах. Расследование BBC, проведенное на основе запросов Закона о свободе информации и интервью с медиками и семьями, показало, что часть детей столкнулась с онкологическими заболеваниями, а некоторые уже умерли.

Донор спермы стал отцом 197 детей и передал смертельную мутацию. Фото из открытых источников

Все началось в 2005 году, когда молодой человек, тогда еще студент, стал сдавать свою сперму за деньги. После этого его сперма использовалась в клиниках для лечения бесплодия в течение следующих 17 лет.

Хотя донор прошел стандартные скрининговые тесты и был здоров, оказалось, что его ДНК содержит генетическую мутацию. Проблема касалась гена TP53, играющего ключевую роль в защите организма от рака и 20% сперматозоидов мужчины несли смертельно опасный вариант этого гена. Мутация в гене TP53 приводит к синдрому Ли-Фраумени, который является одним из самых опасных наследственных состояний, что дает до 90% риска развития рака в течение жизни.

Ситуация стала публичной, после того как врачи начали фиксировать группу детей с одинаковыми раковыми мутациями. На сегодняшний день известно о 23 зараженных мутацией случаях среди 67 проверенных, и уже по меньшей мере 10 детей заболели раком. Однако BBC выяснили, что количество детей от донора выше и эта цифра составляет по меньшей мере 197 детей.

Генетик доктор Эдвиге Каспер, изучающая эти случаи во Франции, назвала ситуацию "ужасающей".

"У нас много детей, у которых уже развился рак. У некоторых развились два разных типа рака, а некоторые умерли в очень молодом возрасте", – пояснила Каспер.

Генетик Клер Тернбулл отмечает, что диагноз Ли-Фраумени означает пожизненный страх и необходимость регулярных обследований. Дети с этой мутацией должны ежегодно проходить МРТ и УЗИ, а женщины часто выбирают профилактическое удаление груди, чтобы минимизировать риск рака.

Пострадали десятки семей во Франции, Бельгии, Нидерландах и других странах. Особо остро проблема проявилась в Бельгии, где по закону сперму одного донора можно использовать для шести семей, однако в этом случае ее применили в 38 семьях, что привело к рождению 53 детей.

Европейский банк спермы, продававший биоматериал, признал ошибки и нарушение ограничений.

Профессор Аллан Пэйси из Манчестерского университета отметил, что хотя такие случаи случаются редко, они демонстрируют, насколько сложно исключить риск в процессе донорства спермы. По его словам, в настоящее время в Великобритании только 1-2% кандидатов в доноры отвечают строгим критериям отбора.

"Если мы еще больше усилим эти требования, у нас может вообще не остаться доноров спермы", – предупредил Пэйси.

