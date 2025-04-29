logo

BTC/USD

95010.09

ETH/USD

1820.74

LTC/USD

86.36

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Девушка, которой вырезали язык, предупреждает каждого о страшной опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Девушка, которой вырезали язык, предупреждает каждого о страшной опасности

Девушка проигнорировала небольшую язву под языком, которая была признаком агрессивного рака

сегодня, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

23-летняя британка Джессика Таппенден-Роуэлл сначала даже не подозревала, что маленькая язва под языком может изменить всю ее жизнь. Она думала, что просто переутомлена из-за работы, и не уделила внимания боли. Но уже через несколько месяцев рана начала болеть настолько, что девушка плакала, когда ела или зевала.

Девушка, которой вырезали язык, предупреждает каждого о страшной опасности

Девушке отрезали язык

"Сначала это казалось пустяком. А потом началось что-то странное — покраснение, белые пузырьки... Но я и не подозревала, что это может быть что-то серьезное", — вспоминает Джессика.

В конце концов, она обратилась к врачу. После биопсии в больнице ей сообщили страшный диагноз – плоскоклеточная карцинома, агрессивная форма рака полости рта.

"Это было как удар в лицо, – говорит она. — Еще вчера я думала: "Это ерунда", а уже сегодня мне говорят, что у меня рак, и будет сложная операция", — рассказала девушка.

Врачи провели сложное хирургическое вмешательство — удалили часть языка, вместо этого пересадили фрагмент кожи, мышц и сосудов из ее предплечья. После операции Джессика не могла говорить, ела только мягкую пищу, а ее язык был обезображен из-за слабости языка.

Прошел почти год. Сегодня она уже может есть большинство блюд, хотя шоколад до сих пор прилипает к небу, а правую сторону рта она не чувствует. Голос тоже полностью не восстановился, хотя, по ее словам, звучит почти как раньше.

Труднее всего, признается девушка, было принять новую себя. Но сканирование показало: она победила болезнь — рака больше нет. "Когда мне это сказали, мой хирург чуть не заплакал", — говорит она.

Джессика решила рассказать свою историю, чтобы обезопасить других: "Если у вас есть язва во рту, которая не проходит в течение двух недель — идите к врачу. Если бы я обратилась раньше, возможно, не пришлось бы вырезать столько тканей".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что врачи спутали рак у мальчика с болью от прорезания зуба.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14654813/Common-mouth-problem-warning-sign-cancer-tongue-removed.html
Теги:

Новости

Все новости