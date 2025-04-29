Девушка, которой вырезали язык, предупреждает каждого о страшной опасности

23-летняя британка Джессика Таппенден-Роуэлл сначала даже не подозревала, что маленькая язва под языком может изменить всю ее жизнь. Она думала, что просто переутомлена из-за работы, и не уделила внимания боли. Но уже через несколько месяцев рана начала болеть настолько, что девушка плакала, когда ела или зевала.

Девушке отрезали язык

"Сначала это казалось пустяком. А потом началось что-то странное — покраснение, белые пузырьки... Но я и не подозревала, что это может быть что-то серьезное", — вспоминает Джессика.

В конце концов, она обратилась к врачу. После биопсии в больнице ей сообщили страшный диагноз – плоскоклеточная карцинома, агрессивная форма рака полости рта.

"Это было как удар в лицо, – говорит она. — Еще вчера я думала: "Это ерунда", а уже сегодня мне говорят, что у меня рак, и будет сложная операция", — рассказала девушка.

Врачи провели сложное хирургическое вмешательство — удалили часть языка, вместо этого пересадили фрагмент кожи, мышц и сосудов из ее предплечья. После операции Джессика не могла говорить, ела только мягкую пищу, а ее язык был обезображен из-за слабости языка.

Прошел почти год. Сегодня она уже может есть большинство блюд, хотя шоколад до сих пор прилипает к небу, а правую сторону рта она не чувствует. Голос тоже полностью не восстановился, хотя, по ее словам, звучит почти как раньше.

Труднее всего, признается девушка, было принять новую себя. Но сканирование показало: она победила болезнь — рака больше нет. "Когда мне это сказали, мой хирург чуть не заплакал", — говорит она.

Джессика решила рассказать свою историю, чтобы обезопасить других: "Если у вас есть язва во рту, которая не проходит в течение двух недель — идите к врачу. Если бы я обратилась раньше, возможно, не пришлось бы вырезать столько тканей".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что врачи спутали рак у мальчика с болью от прорезания зуба.



