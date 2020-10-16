Алла Мазур призналась, как боролась с онкологией

Алла Мазур рассказала поклонникам, что не позволило ей упасть в отчаяние во время борьбы с онкологией. Телеведущая уверяет, что пыталась жить обычной жизнью и доверяла своим лечащим врачам. Об этом она рассказала в интервью журналу Marie Claire.

Алла Мазур. Фото: Instagram/allamazurofficial

О диагнозе журналистки стало известно в ноябре 2019 года. Сама она утверждает, что пыталась не зацикливаться на болезни.

"Просто в ежедневном графике у меня появились еще некоторые пункты: анализы, осмотр, консультации. А еще мое ноу-хау — это охота на знаки, которые дает судьба. Например, когда я пришла к врачу, на халатах персонала были розовые ленточки. Это был Всемирный день борьбы с раком груди. Я решила, что это знак для меня, и все будет хорошо", — отметила 55-летняя ведущая.

Помогали жить обычной жизнью друзья и родные телезвезды. А еще она поняла, насколько важно любить, в первую очередь, себя.

"Борьба с онкологией меня познакомила поближе с самой собой. Я стала намного смелее. Чтобы дарить любовь близким людям и окружающим, нужно начать с себя", — советует Мазур.

К примеру, она с легкостью приняла свой новый образ.

"Это абсолютно европейский стиль. Там выступают за естественную красоту и седины не боятся", — говорит телеведущая.

Всем, кто столкнулся с онкологией, Алла Мазур советует верить в современную медицину и ни в коем случае не опускать руки.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как пандемия коронавируса повлияла на рост онкологических заболеваний.

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