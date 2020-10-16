Алла Мазур призналась, как боролась с онкологией

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Виолетта Комаровская
Алла Мазур рассказала поклонникам, что не позволило ей упасть в отчаяние во время борьбы с онкологией. Телеведущая уверяет, что пыталась жить обычной жизнью и доверяла своим лечащим врачам. Об этом она рассказала в интервью журналу Marie Claire.
Алла Мазур. Фото: Instagram/allamazurofficial
О диагнозе журналистки стало известно в ноябре 2019 года. Сама она утверждает, что пыталась не зацикливаться на болезни.
Помогали жить обычной жизнью друзья и родные телезвезды. А еще она поняла, насколько важно любить, в первую очередь, себя.
"Борьба с онкологией меня познакомила поближе с самой собой. Я стала намного смелее. Чтобы дарить любовь близким людям и окружающим, нужно начать с себя", — советует Мазур.
К примеру, она с легкостью приняла свой новый образ.
Всем, кто столкнулся с онкологией, Алла Мазур советует верить в современную медицину и ни в коем случае не опускать руки.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как пандемия коронавируса повлияла на рост онкологических заболеваний.
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