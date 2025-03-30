Алкоголь и онкология: развитие каких видов рака провоцируют крепкие напитки

Употребление алкоголя значительно повышает риск развития некоторых видов рака. Специалисты отмечают, что уровень угрозы зависит среди прочего от количества и частоты употребления крепких напитков.

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Как алкоголь способствует развитию рака:

Повреждение ДНК: Алкоголь может повредить ДНК клеток, что увеличивает вероятность развития раковых клеток.

Алкоголь может повысить уровень эстрогена в организме, что связано с повышенным риском рака молочной железы.

Образование ацетальдегида: При расщеплении алкоголя в организме образуется ацетальдегид, являющийся канцерогенным веществом.

Нарушение усвоения питательных веществ: Алкоголь может нарушить усвоение важных питательных веществ, таких как фолиевая кислота, что может увеличить риск развития рака.

Специалисты отмечают, что алкоголь может спровоцировать развитие некоторых видов рака, среди которых:

рак ротовой полости, глотки и гортани – алкоголь является одним из основных факторов риска развития этих видов рака,

рак пищевода — риск рака пищевода особенно высок при сочетании употребления алкоголя и курения,

рак молочной железы – даже умеренное употребление алкоголя может увеличить риск рака молочной железы,

рак толстой и прямой кишки — риск рака толстой и прямой кишки возрастает с количеством употребляемого алкоголя,

рак печени – хроническое употребление алкоголя может привести к циррозу печени, что увеличивает риск рака печени.

Факторы риска:

Количество употребляемого алкоголя: Чем больше алкоголя вы употребляете, тем выше риск развития рака.

Частота употребления алкоголя: Регулярное употребление алкоголя даже в небольших количествах увеличивает риск.

Генетическая предрасположенность: Некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к развитию рака, связанного с алкоголем.

Курение: Сочетание употребления алкоголя и курения значительно увеличивает риск развития рака.

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