ВИЧ и беременность: какие угрозы существуют

Беременность у женщин с ВИЧ-инфекцией требует особого внимания и медицинского сопровождения. Хотя ВИЧ может передаваться от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания, современные методы лечения и профилактики позволяют значительно снизить этот риск.

ВИЧ. Иллюстративное фото

Врачи определяют риски для матери и ребенка:

Риски для матери

Оппортунистические инфекции: Беременность может ослабить иммунную систему, что делает женщину более уязвимой к оппортунистическим инфекциям.

Осложнения при беременности: Женщины с ВИЧ имеют повышенный риск преждевременных родов, низкого веса при рождении и других осложнений.

Влияние антиретровирусной терапии (АРТ): Некоторые препараты АРТ могут вызвать побочные эффекты, которые могут повлиять на беременность.

Риски для ребенка

Передача ВИЧ: Без лечения риск передачи ВИЧ от матери ребенка составляет 15-45%.

Побочные эффекты АРТ: Некоторые препараты АРТ могут иметь побочные эффекты для ребенка.

Методы профилактики

Чтобы уменьшить риски, применяют следующие методы профилактики:

АРТ во время беременности: Прием АРТ во время беременности значительно снижает риск передачи ВИЧ ребенку.

Плановое кесарево сечение: В некоторых случаях плановое кесарево сечение может снизить риск передачи ВИЧ во время родов.

Отказ от грудного вскармливания: Грудное вскармливание увеличивает риск передачи ВИЧ, поэтому рекомендуется использовать искусственное вскармливание.

АРТ для ребенка после рождения: Ребенку назначают АРТ в течение нескольких недель после рождения для предотвращения инфицирования.

Следует отметить, что беременным женщинам с ВИЧ необходимо регулярно посещать врача и соблюдать все рекомендации по лечению и профилактике.

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