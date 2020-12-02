СПИД на Закарпатье: более 700 заболевших

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ или так или иначе затронутым ВИЧ-инфекцией, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. В 2020 году основной темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году стала "Международная солидарность, общая ответственность".

Красная лента - символ борьбы со СПИДом

Украина тоже страдает от ВИЧ-инфекций. В частности, в Закарпатском центре общественного здоровья на диспансерном учете находится 737 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. Об этом сообщила директор Центра Виктория Билак-Лукьянчук.

Согласно ее информации на каждые 100 человек населения ВИЧ обнаруживают у 56 жителей. По словам директора, 534 человека получают так называемую антиретровирусную терапию, то есть специфическое лечение от этого заболевания. Она также уточнила, что применяемые препараты заболевания не лечат, однако препятствуют заражению других людей.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно официальной статистики Глобального фонда борьбы с вирусом иммунодефицита, с ним проживают около 38 миллионов людей по всей планете. В 2018 году новых случаев заражения зафиксировано 1,7 миллиона, умерло в прошлом году от сопутствующих недугов, в том числе и СПИДа, примерно 770 тысяч человек. Как и прежде, ученые напоминают, что ВИЧ-инфекция не передается воздушно-капельным путем, при поцелуях, рукопожатии и пользовании общим туалетом. Не стоит относиться к инфицированным людям как к изгоям, ограждая их от нормального общения и работы в социуме, напротив, оказывая им моральную поддержку в противостоянии симптомам. По информации французского посольства в Украине, с 2003 года наша страна получила 360 миллионов долларов США помощи от Глобального фонда, в котором Франция является основным донором, для оказания информационной и медицинской поддержки населению в борьбу со СПИДом.

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