Почему ВИЧ смертельно опасная инфекция: ТОП-5 угроз

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – это вирус, атакующий иммунную систему, ослабляя ее способность бороться с инфекциями и болезнями. Без лечения ВИЧ может привести к СПИДу (синдрому приобретенного иммунодефицита) – последней стадии ВИЧ-инфекции, когда иммунная система сильно повреждена и организм становится уязвимым к оппортунистическим инфекциям и раку. Врачи определяют 5 главных угроз ВИЧ-инфекции.

ВИЧ. Иллюстративное фото

Разрушение иммунной системы

ВИЧ атакует CD4-клетки – тип лейкоцитов, играющих ключевую роль в защите организма от инфекций. Равномерно вирус разрушает эти клеточки, что приводит к понижению уровня CD4-клеток. Когда уровень CD4-клеток падает ниже определенного уровня, иммунная система становится настолько слабой, что не может защитить организм от оппортунистических инфекций.

Оппортунистические инфекции

Оппортунистические инфекции – это инфекции, обычно не вызывающие заболеваний у людей со здоровой иммунной системой. Однако у людей с ВИЧ, чья иммунная система ослаблена, эти инфекции могут быть серьезными и даже смертельными.

Рак

Люди с ВИЧ имеют повышенный риск развития определенных видов рака, таких как саркома Капоши, лимфома и рак шейки матки. Это связано с тем, что ослабленная иммунная система не может эффективно бороться с раковыми клетками.

Воздействие на другие органы

ВИЧ может оказывать влияние на другие органы и системы организма, включая мозг, нервную систему, сердце и почки. Это может привести к различным осложнениям, таким как деменция, нейропатия, сердечно-сосудистые заболевания и почечная недостаточность.

Отсутствие лекарства

Сегодня не существует лекарств, полностью вылечивших ВИЧ. Однако антиретровирусная терапия (АРТ) может помочь контролировать вирус, предотвратить развитие СПИДа и продлить жизнь людей с ВИЧ.

ВИЧ – это смертельно опасная инфекция, которая разрушает иммунную систему и делает организм уязвимым к оппортунистическим инфекциям и раку. Без лечения ВИЧ может привести к СПИДу и смерти. Однако благодаря современной АРТ люди с ВИЧ могут жить полноценной и долгой жизнью.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько живут люди с ВИЧ-инфекцией.



