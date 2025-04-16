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Можно ли инфицироваться ВИЧ через случайный укол иглой: мифы и правда

Процент риска заражения ВИЧ-инфекцией при случайном уколе иглой

сегодня, 13:05
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Случайный укол использованной иглой, особенно если есть подозрение, что она могла быть инфицирована ВИЧ, вызывает серьезную обеспокоенность. Понимание рисков и необходимых действий важно для защиты вашего здоровья.

Можно ли инфицироваться ВИЧ через случайный укол иглой: мифы и правда

ВИЧ. Иллюстративное фото

Риск передачи ВИЧ через укол иглой

Риск передачи ВИЧ через укол иглой существует, но он не высок. Факторы, влияющие на риск, включают:

Число вируса в крови: Чем выше уровень вируса в крови инфицированного человека, тем выше риск передачи.

Глубина укола: глубокий укол с большим количеством крови несет более высокий риск.

Время между использованием иглы и уколом: Вирус ВИЧ не выживает долго вне организма, поэтому риск уменьшается со временем.

Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), риск передачи ВИЧ через укол иглой составляет примерно 0,3%.

Факторы, уменьшающие риск

Вирус ВИЧ не выживает долго вне организма: Вирус быстро погибает на воздухе, особенно в сухих условиях.

Не все инфицированные люди обладают высоким уровнем вируса: Современное лечение ВИЧ может снизить уровень вируса до неопределенного, что значительно уменьшает риск передачи.

Что делать в случае укола использованной иглой

Чтобы уменьшить риск заражения ВИЧ-инфекцией, врачи советуют следовать следующим советам:

Немедленно промойте место укола: Используйте воду с мылом или антисептическим средством.

Обратитесь к врачу: Немедленно обратитесь к врачу или в неотложную помощь.

Сообщите об обстоятельствах: Предоставьте врачу подробную информацию об обстоятельствах укола, включая время, место и лицо, возможно, использовавшее иглу.

Пройдите тестирование на ВИЧ: Врач может назначить тестирование на ВИЧ и другие передаваемые через кровь инфекции.

Рассмотрите постконтактную профилактику (ПКП): В некоторых случаях врач может рекомендовать ПКП, которая может предотвратить инфицирование ВИЧ, если ее начать в течение 72 часов после укола.

Отметим, что риск заражения ВИЧ из-за укола использованной иглой существует, но он не высок. Однако важно принять меры для минимизации риска и обратиться к врачу в случае укола.

Напомним: портал "Комментарии" писал о рисках во время беременности для женщин с ВИЧ-инфекцией.




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