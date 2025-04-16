Можно ли инфицироваться ВИЧ через случайный укол иглой: мифы и правда

Случайный укол использованной иглой, особенно если есть подозрение, что она могла быть инфицирована ВИЧ, вызывает серьезную обеспокоенность. Понимание рисков и необходимых действий важно для защиты вашего здоровья.

ВИЧ. Иллюстративное фото

Риск передачи ВИЧ через укол иглой

Риск передачи ВИЧ через укол иглой существует, но он не высок. Факторы, влияющие на риск, включают:

Число вируса в крови: Чем выше уровень вируса в крови инфицированного человека, тем выше риск передачи.

Глубина укола: глубокий укол с большим количеством крови несет более высокий риск.

Время между использованием иглы и уколом: Вирус ВИЧ не выживает долго вне организма, поэтому риск уменьшается со временем.

Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), риск передачи ВИЧ через укол иглой составляет примерно 0,3%.

Факторы, уменьшающие риск

Вирус ВИЧ не выживает долго вне организма: Вирус быстро погибает на воздухе, особенно в сухих условиях.

Не все инфицированные люди обладают высоким уровнем вируса: Современное лечение ВИЧ может снизить уровень вируса до неопределенного, что значительно уменьшает риск передачи.

Что делать в случае укола использованной иглой

Чтобы уменьшить риск заражения ВИЧ-инфекцией, врачи советуют следовать следующим советам:

Немедленно промойте место укола: Используйте воду с мылом или антисептическим средством.

Обратитесь к врачу: Немедленно обратитесь к врачу или в неотложную помощь.

Сообщите об обстоятельствах: Предоставьте врачу подробную информацию об обстоятельствах укола, включая время, место и лицо, возможно, использовавшее иглу.

Пройдите тестирование на ВИЧ: Врач может назначить тестирование на ВИЧ и другие передаваемые через кровь инфекции.

Рассмотрите постконтактную профилактику (ПКП): В некоторых случаях врач может рекомендовать ПКП, которая может предотвратить инфицирование ВИЧ, если ее начать в течение 72 часов после укола.

Отметим, что риск заражения ВИЧ из-за укола использованной иглой существует, но он не высок. Однако важно принять меры для минимизации риска и обратиться к врачу в случае укола.

Напомним: портал "Комментарии" писал о рисках во время беременности для женщин с ВИЧ-инфекцией.



