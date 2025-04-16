Можно ли инфицироваться ВИЧ через случайный укол иглой: мифы и правда

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Кречмаровская Наталия
Случайный укол использованной иглой, особенно если есть подозрение, что она могла быть инфицирована ВИЧ, вызывает серьезную обеспокоенность. Понимание рисков и необходимых действий важно для защиты вашего здоровья.
ВИЧ. Иллюстративное фото
Риск передачи ВИЧ через укол иглой существует, но он не высок. Факторы, влияющие на риск, включают:
Число вируса в крови: Чем выше уровень вируса в крови инфицированного человека, тем выше риск передачи.
Глубина укола: глубокий укол с большим количеством крови несет более высокий риск.
Время между использованием иглы и уколом: Вирус ВИЧ не выживает долго вне организма, поэтому риск уменьшается со временем.
Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), риск передачи ВИЧ через укол иглой составляет примерно 0,3%.
Вирус ВИЧ не выживает долго вне организма: Вирус быстро погибает на воздухе, особенно в сухих условиях.
Не все инфицированные люди обладают высоким уровнем вируса: Современное лечение ВИЧ может снизить уровень вируса до неопределенного, что значительно уменьшает риск передачи.
Чтобы уменьшить риск заражения ВИЧ-инфекцией, врачи советуют следовать следующим советам:
Немедленно промойте место укола: Используйте воду с мылом или антисептическим средством.
Обратитесь к врачу: Немедленно обратитесь к врачу или в неотложную помощь.
Сообщите об обстоятельствах: Предоставьте врачу подробную информацию об обстоятельствах укола, включая время, место и лицо, возможно, использовавшее иглу.
Пройдите тестирование на ВИЧ: Врач может назначить тестирование на ВИЧ и другие передаваемые через кровь инфекции.
Рассмотрите постконтактную профилактику (ПКП): В некоторых случаях врач может рекомендовать ПКП, которая может предотвратить инфицирование ВИЧ, если ее начать в течение 72 часов после укола.
Отметим, что риск заражения ВИЧ из-за укола использованной иглой существует, но он не высок. Однако важно принять меры для минимизации риска и обратиться к врачу в случае укола.
Напомним: портал "Комментарии" писал о рисках во время беременности для женщин с ВИЧ-инфекцией.
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