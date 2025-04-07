Где можно заразиться ВИЧ и СПИДом

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Недилько Ксения
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) и СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – это серьезные заболевания, которые могут оказать значительное влияние на жизнь человека. Понимание путей передачи этих вирусов является критически важным для их профилактики.
Как передаются ВИЧ и СПИД
Половой контакт:
Незащищенный вагинальный, анальный или оральный секс с ВИЧ-инфицированным человеком. Это самый распространенный путь передачи данных.
Контакт с кровью:
Совместное использование игл, шприцев или других инструментов, контактирующих с кровью инфицированного человека (например, при употреблении инъекционных наркотиков).
Переливание зараженной крови (хотя этот риск минимален благодаря тщательному контролю донорской крови).
Использование нестерильных инструментов.
От матери к ребенку:
Во время беременности, родов или грудного вскармливания.
Бытовые контакты:
Объятия, рукопожатия, поцелуи.
Совместное использование посуды, одежды, постельного белья.
Посещение общественных мест (бассейны, сауны, туалеты).
Воздушно-капельный путь:
Кашель, чихание, разговор.
Укусы насекомых:
Комары или другие насекомые не передают ВИЧ.
Использование презервативов при каждом половом контакте.
Избегать совместного использования игл и шприцев.
Регулярное тестирование на ВИЧ.
Для ВИЧ-положительных беременных женщин – антиретровирусная терапия для предотвращения передачи вируса ребенку.
Важно помнить, что ВИЧ – это не приговор. Современная медицина позволяет ВИЧ-положительным людям вести полноценную жизнь при регулярном лечении.
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