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Где можно заразиться ВИЧ и СПИДом

ВИЧ и СПИД – какими путями передаются эти заболевания

сегодня, 09:18
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Недилько Ксения

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) и СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – это серьезные заболевания, которые могут оказать значительное влияние на жизнь человека. Понимание путей передачи этих вирусов является критически важным для их профилактики.

Где можно заразиться ВИЧ и СПИДом

Как передаются ВИЧ и СПИД

Пути передачи ВИЧ:

Половой контакт:

Незащищенный вагинальный, анальный или оральный секс с ВИЧ-инфицированным человеком. Это самый распространенный путь передачи данных.

Контакт с кровью:

Совместное использование игл, шприцев или других инструментов, контактирующих с кровью инфицированного человека (например, при употреблении инъекционных наркотиков).

Переливание зараженной крови (хотя этот риск минимален благодаря тщательному контролю донорской крови).

Использование нестерильных инструментов.

От матери к ребенку:

Во время беременности, родов или грудного вскармливания.

Где нельзя заразиться ВИЧ:

Бытовые контакты:

Объятия, рукопожатия, поцелуи.

Совместное использование посуды, одежды, постельного белья.

Посещение общественных мест (бассейны, сауны, туалеты).

Воздушно-капельный путь:

Кашель, чихание, разговор.

Укусы насекомых:

Комары или другие насекомые не передают ВИЧ.

Профилактика ВИЧ:

Использование презервативов при каждом половом контакте.

Избегать совместного использования игл и шприцев.

Регулярное тестирование на ВИЧ.

Для ВИЧ-положительных беременных женщин – антиретровирусная терапия для предотвращения передачи вируса ребенку.

Важно помнить, что ВИЧ – это не приговор. Современная медицина позволяет ВИЧ-положительным людям вести полноценную жизнь при регулярном лечении.

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