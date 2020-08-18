В мире зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. И это не в России

Китайское управление интеллектуальной собственности выдало патент на первую китайскую вакцину от коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

Вакцина была разработана командой ученых под руководством научного сотрудника Института военной медицины Чен Вэя.

Еще в марте вакцина стала первой в мире, которой разрешили клинические испытания. Ученые пришли к выводу, что вакцина показала хорошую имунногенность. Также ее можно быстро изготовить в больших масштабах.

Клинические испытания подтвердили безопасность и эффективность вакцины.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как российская вакцина может повлиять на геополитику.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что если сказанное Путиным – правда, и россияне, действительно, создали вакцину от коронавируса, то РФ получает серьезное геополитическое и даже геостратегическое преимущество.



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