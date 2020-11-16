В мире появилась вакцина от COVID-19, которая дает 95% эффективности

Биотехнологическая фирма Moderna объявила в понедельник, что предварительный анализ показывает, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 почти на 95 процентов эффективна в предотвращении заболеваний, в том числе тяжелых случаев. Об этом сообщает сайт делового издания The Washington Post.

Отмечается, что это поразительный первоначальный результат, который оставляет Соединенным Штатам перспективу того, что две вакцины могут быть доступны на ограниченной основе к концу года.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский знает быстрый способ побороть COVID-19.

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