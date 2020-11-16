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Главная Новости Здоровье медицина будущего В мире появилась вакцина от COVID-19, которая дает 95% эффективности
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В мире появилась вакцина от COVID-19, которая дает 95% эффективности

Moderna протестировала свою вакцину от COVID-19 - результат выше 95%

сегодня, 15:11
Автор:

Владимир Лавский

Биотехнологическая фирма Moderna объявила в понедельник, что предварительный анализ показывает, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 почти на 95 процентов эффективна в предотвращении заболеваний, в том числе тяжелых случаев. Об этом сообщает сайт делового издания The Washington Post.

В мире появилась вакцина от COVID-19, которая дает 95% эффективности

Отмечается, что это поразительный первоначальный результат, который оставляет Соединенным Штатам перспективу того, что две вакцины могут быть доступны на ограниченной основе к концу года. 

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский знает быстрый способ побороть COVID-19. 


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Источник: https://www.washingtonpost.com/health/2020/11/16/covid-moderna-vaccine/
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