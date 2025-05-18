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В Аравии открыли первую в мире клинику без врачей: секрет ноу-хау

Врачей заменил искусственный интеллект

18 мая 2025, 23:50
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Марьян Ощановский

В Саудовской Аравии открылась первая в мире клиника без врачей.

В Аравии открыли первую в мире клинику без врачей: секрет ноу-хау

В Аравии появилась больница без медиков. Фото из открытых источников

Медиков в заведении заменяет искусственный интеллект, пишет газета Bloomberg.

Как сообщает издание, пациенты больницы описывают симптомы своего заболевания виртуальному "доктору Хуа" на планшете, который уточняет детали и назначает лечение.

Рентген и экстренную помощь пациентам оказывают сотрудники больницы.

По информации издания, искусственный интеллект определяет симптомы заболевания с точностью 99,97%. При этом ИИ работает только с пациентами, у которых легкие заболевания.

Уникальная клиника в Саудовской Аравии появилась благодаря китайскому стартапу в области искусственного интеллекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, что предусматривает устранение демократически избранной украинской власти, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения. пропагандистов, столкнувшихся с геноцидом.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-17/nvidia-ceo-sees-no-evidence-of-ai-chip-diversion-into-china
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